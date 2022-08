Price pre zranenie kolena zrejme vynechá celú sezónu

Montreal 19. augusta (TASR) - Kanadský hokejový brankár Carey Price pravdepodobne vynechá celú nasledujúcu sezónu NHL. Dôvodom je zranenie kolena dlhoročnej opory Montrealu Canadiens, ktoré sa nevyvíja dobrým smerom.



Podľa generálneho manažéra "Habs" Kenta Hughesa je nepravdepodobné, že by sa Price mohol vrátiť do súťažnej akcie bez absolvovania operácie. Ani tá, spolu s dlhou rekonvalescenciou, však nemusia stačiť. "Odhady sú pesimistické," poznamenal Hughes.



Tridsaťpäťročný Price zrejme strávi celý ročník na listine dlhodobo zranených hráčov. To umožnilo generálnemu manažérovi Canadiens, aby si uvoľnil miesto pod platovým stropom a získal z Calgary centra Seana Monahana, informovala agentúra AP.



Price priviedol v roku 2021 Montreal svojimi bravúrnymi výkonmi až do finále play off, v ktorom Canadiens nestačili na Tampu Bay. V ďalších mesiacoch však poznačili jeho kariéru viaceré vážne problémy. Podstúpil operáciu kolena a takisto absolvoval asistenčný program NHL v súvislosti s liečením závislosti. Price priznal, že dôvodom bolo užívanie návykových látok. Skúsený brankár má ešte štyri roky platnú zmluvu, ktorá mu garantuje 10,5 mil. dolárov za sezónu.