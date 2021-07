Priceovi operovali koleno, mal by však stihnúť úvod sezóny

New York 24. júla (TASR) - Kanadský hokejový brankár Carey Price sa podrobil operácii kolena. Jeho klub Montreal Canadiens oznámil, že rekonvalescencia potrvá 10-12 týždňov, takže by mal stihnúť úvod novej sezóny, ktorá sa začína 13. októbra.



Price na jar odchytal 22 zápasov v bojoch o Stanleyho pohár. Z nich 13 víťazných, lenže iba jeden vo finálovej sérii, v ktorej Canadiens podľahli Tampe Bay. Jeho slovenský spoluhráč Tomáš Tatar odohral v play off len päť zápasov v sérii 1. kola.