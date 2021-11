Príchod Janeira sa nerodil ľahko: Je pre mňa česť, že DAC o mňa stál

Dunajská Streda 12. novembra (TASR) - Portugalský tréner Joao Pedro de Oliveira Janeiro si cenil záujem slovenského futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda o jeho služby. Ešte v stredu predpoludním viedol tréning maďarskej Kisvárdy, večer ho už fortunaligista ohlásil ako nástupcu Antala Németha, ktorého predčasne odvolal po domácej prehre so Sereďou 1:3.



Štyridsaťročný Janeiro na piatkovej úvodnej tlačovej konferencii vo funkcii objasnil okolnosti svojho príchodu: "Na začiatku to bolo ťažké. Ako tréner si vytvoríte s hráčmi a s klubom určité vzťahy. Keď však príde klub ako DAC, nemôžete dlho rozmýšľať. Je pre mňa veľká česť, že DAC za mňa bojoval, stál o to, aby som prišiel. Na druhej strane, uplynulé dni neboli ľahké. Som profesionál. Rozhodnutie som nechal na tých, ktorí mohli rozhodovať, ale som šťastný, že tu môžem byť."



K angažovaniu portugalského kouča sa vyjadril aj športový riaditeľ DAC Jan Van Daele: "Transfer hráča a trénera sú niečo úplne iné. Bolo to veľmi zvláštne obdobie pre nás. Jedna z najhorších vecí je, keď musíte v priebehu sezóny meniť trénera. Cítili sme potrebu urobiť zmenu, ale v takýchto prípadoch to nie je vždy o trénerovi. Čo sa týka jeho príchodu, boli to náročné rokovania, neboli jednoduché. Viedol mužstvo, ktoré bolo na prvom mieste maďarskej ligy, a čakal ho šláger s Ferencvárosom Budapešť. Brali sme do úvahy aj to, že treba rešpektovať aj jeho zamestnávateľa, a som rád, že sme sa dokázali dohodnúť a dotiahnuť prestup. Zároveň sa môžeme stále pozrieť do očí ľuďom z Kisvárdy."



Dunajská Streda figuruje po štrnástich kolách na piatej priečke najvyššej slovenskej súťaže, čo nekorešponduje s ambíciami klubu. Vo Fortuna lige utrpela pred novembrovou reprezentačnou prestávkou dve prehry za sebou, pred Sereďou podľahla v Poprade nováčikovi z Liptovského Mikuláša 0:1. "Krátkodobé ciele sú posunúť sa v tabuľke a priniesť viac radosti fanúšikom. Ide nám o kombináciu dobrých výsledkov a zábavy s priaznivcami. Chceme poskočiť v tabuľke, ale nechcem o tom prehnane rozprávať, lebo je to ľahšie ako to dosiahnuť," dodal Janeiro.



Vedenie DAC od neho okrem zlepšenia rezultátov očakáva aj atraktívnejší herný štýl. "Chceme hrať takým štýlom, akým hrala Kisvárda pod vedením trénera Janeira - agresívne, s emóciami. Toto chceme preniesť do nášho mužstva. O tomto sme sa rozprávali s trénerom, vie, že sú to naše očakávania. Toto chcú vidieť aj fanúšikovia. V uplynulom období sme boli statickí dopredu, boli sme ľahko čitateľní pre súperov. To chceme zmeniť, v tomto momente je potrebné vrátiť štýl, ktorým potešíme fanúšikov. Máme 14-bodové manko na Slovan, vypadli sme z pohára. Musíme brať veci reálne. Dôležité bude, aby sme začali opäť víťaziť, a uvidíme, kam to na konci sezóny dotiahneme," uzavrel Van Daele.