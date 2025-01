Príchod Mikulu bol pre Hecla impulz, Holaň lamentuje nad odchodmi

Zvolen 6. januára (TASR) - Hokejisti Zvolena vyhrali pod vedením nového trénera Petra Mikulu tretí zápas v sérii, keď v nedeľu zdolali na domácom ľade aj posledné Nové Zámky 4:2. V tabuľke si držia deviatu priečku, no sú len tri body od siedmej a sedem bodov od prvej šestky. Strelecky sa chytil Marek Hecl, ktorý dal v uplynulých troch zápasoch tri góly, po jednom v každom z nich, čo predtým nebývalo zvykom.



"Vždy, keď je zmena v realizačnom tíme, tak to dá mužstvu impulz. Aj pre mňa je príchod trénera Mikulu nový impulz. Nechcem znevažovať bývalého trénera, tam som mal tiež veľa šancí, no nepadalo mi to tam. Teraz mi to padá, začalo aj ostatným, zdvihli sme sa a sme za to radi," vyjadroval sa k streleckej produktivite 27-ročný Hecl a k výhre nad Zámkami uviedol: "Každé víťazstvo je pre nás dôležité. Cieľom bolo získať tri body a sme za ne radi. Mali sme navrch. Vedeli sme, že aj Zámky majú kvalitných hráčov, že najmä z protiútokov budú hroziť. Aj tak bolo. Spravili sme tam pár chýb, ale po tej dobrej prvej tretine sme si to ustrážili a vyhrali."



Zvolen práve v prvej tretine rozhodol o troch bodoch, keď ju vyhral 4:1. V druhej a tretej už žiadny presný zásah nepridal, no inkasoval iba raz, čo bol základ úspechu. Tréner Mikula tak s tímom po príchode do mužstva ešte neprehral. So svojimi zverencami zdolal za tri body aj Banskú Bystricu a Trenčín. "Dal som dôraz na disciplínu, v tíme je entuziazmus. Povedal som hráčom - choďte do roboty a majte z nej radosť. Ani mňa nebaví prehrávať. Vyhrávať je ľahšie ako prehrávať. S týmto pocitom sa musí človek zžiť a v hlavách to má potom pozitívnu odozvu. Musíme byť však skromní. Teraz nás čakajú ťažší súperi Nitra a Slovan, radi by sme sériu natiahli," podotýka Peter Mikula.



Novozámčania majú úplne iné starosti. Sú na poslednej priečke tabuľky a nedarí sa im výrazne skresať manko na predposlednú priečku zaručujúcu záchranu v najvyššej slovenskej súťaži. Proti Zvolenu si vytvorili šance, ale neboli produktívni a v obrane horeli v prvej i druhej tretine. "Nevyhrávame osobné súboje vo vlastnej tretine. Zakaždým, keď Zvolenčania prešli útočnou modrou čiarou, tak hráči nevedeli, v akých priestoroch majú stáť. Ak chcete hrať dobrú obranu a nevyhrávate osobné súboje, čo je základom pre obrannú hru, tak prepustíte veľa striel. Smerom dopredu od červenej čiary nehráme zle, máme tam dobré veci, ale bohužiaľ riešime aj káder. Vzali mi brankára a jedného útočníka, takže dva dni pred zápasom riešime stratu brankárskej jednotky a hráča, ktorý mi stabilne hrá oslabenia. V našej situácii nie je jednoduché ich nahradiť. Bojujeme so všetkým," hovoril po prehre vo Zvolene tréner Miloš Holaň, pričom narážal na odchod brankára Romana Rychlíka, ktorého stiahol z hosťovania Liptovský Mikuláš, a útočníka Dávida Okoličányho, ktorého z hosťovania pre zmenu stiahla Nitra. Strata na predposledný L. Mikuláš sa tak v tabuľke navýšila na 13 bodov. "Nie je to príjemné, ale asi je to za niečo," dodal sklamane Holaň.