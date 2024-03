Príchod Xabiho Alonsa do Bayernu je podľa Hoenessa takmer nemožný

Mníchov 28. marca (TASR) - Príchod španielskeho futbalového trénera Xabiho Alonsa do Bayernu Mníchov je veľmi nepravdepodobný. Čestný prezident bavorského klubu Uli Hoeness vo štvrtok priznal, že angažovanie súčasného kormidelníka Bayeru Leverkusen je zrejme nemožné.



Úradujúci nemecký majster hľadá náhradu za Thomasa Tuchela, ktorý odíde na konci prebiehajúcej sezóny. Hoeness potvrdil, že Bayern má o kouča záujem. "Uvidíme, či to tento rok dokážeme. Bude to náročné, pravdepodobne nemožné. Vzhľadom na súčasný úspech je viac naklonený k zotrvaniu v Bayeri Leverkusen. Ak sa mu bude dariť ešte dva-tri roky, bude zrejme ľahšie dostať ho odtiaľ," citovala prezidenta agentúra AFP.



Alonso bol spájaný s prestupom do viacerých klubov, kde pôsobil aj ako hráč. Okrem Bayernu to bol aj Liverpool či Real Madrid. S Leverkusenom je blízko k historickému úspechu. Tím je na čele Bundesligy s 10-bodovým náskokom práve pred Bayernom. "Farmaceuti" sú v súčasnosti jediný tím z piatich popredných súťaží, ktorý ešte v tejto sezóne neprehral v domácej lige. Do konca ročníka zostáva osem zápasov a Leverkusen mieri za svojím premiérovým titulom a prvou trofejou od roku 1993. Okrem toho je aj v semifinále Nemeckého pohára a štvrťfinále Európskej ligy.