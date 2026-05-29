Príčinou úmrtia Claudea Lemieuxa bolo podľa zámorských médií obesenie
Autor TASR
New York 29. mája (TASR) - Príčinou úmrtia 60-ročného kanadského hokejistu Claudea Lemieuxa bolo podľa zámorských médií obesenie v rodinnom obchode s nábytkom. Príslušníci jeho rodiny sa ho podľa TMZ Sports rozhodli hľadať, keďže sa nevrátil domov.
Lemieux ešte v noci z pondelka na utorok niesol pochodeň v Bell Centre pred tretím duelom finále Východnej konferencie medzi Montrealom Canadiens a Carolinou Hurricanes. V zámorskej súťaži odohral 21 sezón, zo zisku Stanleyho pohára sa tešil dvakrát s New Jersey a raz s Canadiens a Coloradom Avalanche.
Claude Lemieux ukončil svoju bohatú kariéru v NHL v roku 2009. Na pozícii krídla si zahral v drese šiestich klubov. V druhom kole draftu v roku 1983 si ho vybral Montreal, s ktorým získal aj svoj prvý Stanley Cup o tri roky neskôr. Pokračoval s New Jersey v roku 1995 a o rok neskôr v tíme Colorada. Posledný celkový triumf si pripísal opäť v tíme Devils v roku 2000. Dovedna odohral v základnej časti 1215 zápasov, v ktorých nazbieral 786 bodov (379+407). Po skončení kariéry sa stal agentom hráčov NHL.
