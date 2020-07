Přidalová pre tehotenstvo končí, Štrbová sa vráti haly

Bratislava 24. júla (TASR) - Slovenská dvojica plážových volejbalistiek Natália Přidalová, Andrea Štrbová ukončila spoluprácu. Dôvodom je, že tridsaťročná Přidalová, za slobodna Dubovcová, je tehotná. Dvojica nebude pokračovať v úsilí kvalifikovať sa na olympijské hry v Tokiu.



Dvadsaťštyriročná Štrbová oznámila návrat k halovému volejbalu. "Správa, že Natália čaká prírastok do rodiny, ma samozrejme potešila a jej aj bábätku prajem najmä veľa zdravia. Ja ešte mám športové ambície, takže som sa rozhodla pre návrat do haly. Opäť to skúsim a uvidíme, čo to prinesie," povedala Štrbová.



Přidalová hrávala na piesku súťažne od roku 2009, najskôr po boku Dominiky Nestarcovej a od roku 2017 so Štrbovou. "Jedna krásna a veľmi dlhá kapitola môjho života sa teraz končí, ďalšia ešte krajšia sa začína a veľmi sa na to teším. Ďakujem Andy za to, že sa do toho pustila, bolo úžasné sledovať, aký spravila pokrok a aj my spoločne. S tým, že prišla korona a preložili olympiádu, nič nespravíme. Stali sa veci, ktoré sme nemohli ovplyvniť, no berieme to športovo. Teraz sa už veľmi teším na to, čo príde," uviedla Přidalová.



Natália Přidalová a Andrea Štrbová absolvovali spoločný súťažný debut v máji 2017 v rámci švajčiarskej národnej tour v Ženeve, derniéru v septembri 2019 na World Tour Finals v Ríme. Slovensko dvakrát reprezentovali na majstrovstvách Európy a raz na majstrovstvách sveta. Vo svetovom rebríčku bolo ich maximom 19. miesto z júla 2019. V máji 2018 získali jediné spoločné pódiové umiestnenie vo World Tour, v tureckom Mersine na trojhviezdičkovom turnaji skončili tretie. Správu zverejnila oficiálna stránka Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).