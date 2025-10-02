< sekcia Šport
Prievidza a Cibona pokračujú v EP FIBA, Hlivák: „Teší nás to“
Prievidza 2. októbra (TASR) - Odvetný kvalifikačný zápas o postup do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) dospel až do predĺženia, ale napokon mohli byť po výsledku 101:94 spokojní nielen basketbalisti chorvátskej Cibony Záhreb, ale aj Prievidze. Oba tímy totiž čaká pohárová jeseň, pre celok z hornej Nitry je to možnosť nadviazať na predchádzajúce úspešné účinkovanie.
Prievidžania išli pred v podstate vypredanými tribúnami sebavedomo za priamou miestenkou do skupinovej fázy EP FIBA a po drvivú väčšinu času mali k nej bližšie. Až v samotnom závere sa ich súperovi podarilo vrátiť do zápasu takým spôsobom, že v súčte bodov z dvojzápasu muselo rozhodnúť o víťazovi predĺženie. „Myslím si, že dve-tri ťažšie strely, respektíve šťastnejšie pokusy, ktoré nám mohli padnúť a mohol to byť úplne iný zápas. Ja som rád, že sme postúpili aj takto. Je to skvelá reklama, hlavne pre Prievidzu a slovenský basketbal. Myslím si, že ľudia to tu zbožňujú, takže som rád, že sme im to mohli aj tento rok dopriať,“ povedal pre TASR ku koncovke a postupu domáci krídelník Dávid Novák.
V predĺžení to vyzeralo, že zástupca Tipos Slovenskej basketbalovej ligy vzíde ako lepší z konfrontácie s Cibonou, ale napokon získal priamu miestenku chorvátsky tím. Už však v priebehu zápasu bola jasná situácia z pohľadu toho, čo bude potrebné preniknúť do skupinovej fázy EP FIBA v pozícii tzv. „lucky losera“. „Zbytočne sme si to skomplikovali, v obrane sme robili také chyby, ktoré skúsení hráči, ako sú v Cibone, využijú. Dobre sme začali, premenili sme dve trojky a dali sme celkovo tri koše. Bohužiaľ, aj oni dali na konci ťažkú trojku a vyhrávali o tri body. My sme išli na istý kôš spod koša,“ vyjadril sa ku strate vedenia a predĺženiu rozohrávač Prievidze Dalibor Hlivák.
Z palubovky tak mohli odchádzať oba tímy spokojné, keďže ich účinkovanie v pohárovej Európe pokračuje. Fanúšikov Prievidze mohla potešiť domáca výhra nad slávnou basketbalovou značkou. „Je to niečo, s čím sa musíme vysporiadať. Niekedy sa forma nedá načasovať, ale musíte od začiatku robiť na identite tímu a ako chcete hrať. Niekedy nie ste v septembri pripravení, ale uhrali sme si to, čo teraz môžeme. Na tom sme od začiatku pracovali, z tohto dôvodu sme od začiatku prípravy makali. Teší nás to. Vieme, že sa doma na fanúšikov môžeme spoľahnúť. Dodáva nám to sebavedomie do ďalšej práce. Stretli sa tu chalani, ktorí chcú pracovať, bojovať jeden za druhého. Chémia je tu super,“ dodal Hlivák k účasti v EP FIBA.
Špeciálny duel prežíval kouč Cibony Ivan Rudež, ktorý v minulosti pôsobil v Prievidzi v pozícii trénera a neskôr pôsobil aj pri reprezentácii Slovenska. „Treba byť úprimný k basketbalu. My sme išli na výhru, bohužiaľ, nevyhrali sme. Prehrali sme však menej, ako Prievidza vyhrala u nás. Vždy som rád, keď prídem do Prievidze. Mám tu veľa kamarátov a čo sa týka zápasu, tak som bol celý deň na neho koncentrovaný. Viem, že sú tu vždy fanúšikovia za svoj klub. Som hrdý na to, že moja maličkosť bola povestným dielikom v histórii slovenského basketbalu a Prievidze. Som vďačný za dôveru vedenia klubu,“ uviedol Rudež k výhre a návratu do známeho prostredia.
Počas leta sa rozhodol ujať slávnej európskej basketbalovej značky, ktorá však v ostatných rokoch nezažíva ideálne obdobie. Účinkovanie v skupinovej fáze EP FIBA je tak významným krokom k zlepšeniu situácie. „Cibona je aktuálne v situácii reinkarnácie a reštrukturalizácie. My musíme odohrať tento rok veľmi veľa dôležitých zápasov, aj z pohľadu organizácie, sponzorov. Verím, že sa nám podarí zobudiť európskeho giganta,“ vyhlásil kouč Cibony.
Prievidza sa predstaví v D-skupine, ktorá bola pôvodne rezervovaná pre Patriotov Levice v prípade neúspechu v kvalifikácii Ligy majstrov. Ich súperom bude ďalší zástupca chorvátskeho basketbalu - Cedevita Junior, severomacedónska Pelister Bitola a v stredu 15. októbra by mali odštartovať doma účinkovanie v skupine proti cyperskému Keravnosu.
