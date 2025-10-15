< sekcia Šport
Prievidza má prvý triumf, Murray: Kvalitná obrana
Zverencov trénera Garetha Murrayho teraz čakajú v súťaži tri stretnutia na palubovkách súperov.
Autor TASR
Prievidza 15. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza si vo svojom úvodnom vystúpení v D-skupine Európskeho pohára FIBA pripísali suverénny triumf 82:68 nad Keravnosom Nikózia. Cyperského vicemajstra nepustili v stretnutí ani raz do vedenia.
Zverencov trénera Garetha Murrayho teraz čakajú v súťaži tri stretnutia na palubovkách súperov. Pred vlastnými divákmi sa predstavia najbližšie v stredu 12. novembra proti Pelisteru Bitola. Tím zo Severného Macedónska v prvom stretnutí prehral v Záhrebe s Cedevitou Junior 94:76. Do vyraďovacej časti postúpi priamo víťaz skupiny a ešte aj šesť najlepších z desiatky mužstiev na druhých miestach.
„Baníci“ vstúpili do stretnutia šnúrou 6:0, na ktorú hostia odpovedali rovnako. To však bol jediný svetlý moment cyperského mužstva, ktoré nastúpilo rovnako ako domáci v základnej zostave so štyrmi Američanmi. Prievidžania si už v prvej štvrtine vypracovali dvojciferné vedenie (19:8) a svoj náskok naďalej zveľaďovali. V poslednej minúte prvého polčasu sa prehupol cez hranicu 20 bodov, polčas vyhrali Hornonitrania o 21.
Prievidžania kvalitne bránili, v útoku hrali variabilne a vedeli sa presadiť v hre jeden na jedného. Jediná činnosť, ktorou cyperský tím ako-tak držal krok, bolo doskakovanie. Po zmene strán sa skóre držalo na úrovni 20 bodov, tréner Murray dal priestor širokej palete hráčov a až desať jeho zverencov dalo kôš. Prievidžanov môže trochu mrzieť iba koncovka, v ktorej umožnili súperovi uzavrieť duel šnúrou 5:0.
Zverencov trénera Garetha Murrayho teraz čakajú v súťaži tri stretnutia na palubovkách súperov. Pred vlastnými divákmi sa predstavia najbližšie v stredu 12. novembra proti Pelisteru Bitola. Tím zo Severného Macedónska v prvom stretnutí prehral v Záhrebe s Cedevitou Junior 94:76. Do vyraďovacej časti postúpi priamo víťaz skupiny a ešte aj šesť najlepších z desiatky mužstiev na druhých miestach.
Európsky pohár FIBA - D-skupina:
BC Prievidza - Keravnos Nikózia 82:68 (46:25)
zostava a body Prievidze: Thomas 21, Smith 17, Tolbert 10, Toussaint 8, Hlivák 6 (Maring 6, Reynolds 5, Novák 4, Jašš 3, Odukale 2)
najviac bodov za Keravnos: Weston 15, Davis 13, Huntley-Hatfield 12 (16 doskokov)
TH: 13/9 - 7/3, fauly: 16:16, trojky: 9:7, rozhodovali: Torres Sanchez (Šp.), Kowalski (Fín.) a Zdravkovič (Srb.), štvrtiny: 27:14, 20:15, 23:18, 12:19.
BC Prievidza - Keravnos Nikózia 82:68 (46:25)
zostava a body Prievidze: Thomas 21, Smith 17, Tolbert 10, Toussaint 8, Hlivák 6 (Maring 6, Reynolds 5, Novák 4, Jašš 3, Odukale 2)
najviac bodov za Keravnos: Weston 15, Davis 13, Huntley-Hatfield 12 (16 doskokov)
TH: 13/9 - 7/3, fauly: 16:16, trojky: 9:7, rozhodovali: Torres Sanchez (Šp.), Kowalski (Fín.) a Zdravkovič (Srb.), štvrtiny: 27:14, 20:15, 23:18, 12:19.
„Baníci“ vstúpili do stretnutia šnúrou 6:0, na ktorú hostia odpovedali rovnako. To však bol jediný svetlý moment cyperského mužstva, ktoré nastúpilo rovnako ako domáci v základnej zostave so štyrmi Američanmi. Prievidžania si už v prvej štvrtine vypracovali dvojciferné vedenie (19:8) a svoj náskok naďalej zveľaďovali. V poslednej minúte prvého polčasu sa prehupol cez hranicu 20 bodov, polčas vyhrali Hornonitrania o 21.
Prievidžania kvalitne bránili, v útoku hrali variabilne a vedeli sa presadiť v hre jeden na jedného. Jediná činnosť, ktorou cyperský tím ako-tak držal krok, bolo doskakovanie. Po zmene strán sa skóre držalo na úrovni 20 bodov, tréner Murray dal priestor širokej palete hráčov a až desať jeho zverencov dalo kôš. Prievidžanov môže trochu mrzieť iba koncovka, v ktorej umožnili súperovi uzavrieť duel šnúrou 5:0.
hlas po stretnutí /zdroj: STVR/
Gareth Murray, tréner Prievidze: „Hrali sme veľmi dobrý basketbal. Predviedli sme kvalitnú obranu, udávali sme tempo hry. Súper nás po zmene strán trochu spomalil zónou. Celkovo sme však mali duel pod kontrolou. V záverečných dvoch minútach sme predviedli niekoľko strát a prišli sme o možnosť zlepšiť si skóre. Som však spokojný s víťazstvom. Ukázali sme bojovného ducha a dokázali zabezpečiť triumf pre slovenský basketbal.“
Dalibor Hlivák, krídelník Prievidze: „Makali sme od začiatku do konca a výhra nás teší. V prvom polčase sme zvládli všetko. V druhom sme trochu vypadli z tempa, urobili sme tam viacero chýb. Nemali sme už toľko ľahkých košov a súper sa rozstrieľal z trojky.“
druhý výsledok D-skupiny
KK Cedevita Junior Záhreb - KK Pelister Bitola 94:76 (44:35)
ďalší program Prievidze:
streda 22. októbra, 19.00 h: Pelister - Prievidza
streda 29. októbra, 19.00 h: Cedevita - Prievidza
streda 5. novembra, 18.00 h: Keravnos - Prievidza
streda 12. novembra, 19.00 h: Prievidza - Pelister
streda 19. novembra, 19.00 h: Prievidza - Cedevita
Gareth Murray, tréner Prievidze: „Hrali sme veľmi dobrý basketbal. Predviedli sme kvalitnú obranu, udávali sme tempo hry. Súper nás po zmene strán trochu spomalil zónou. Celkovo sme však mali duel pod kontrolou. V záverečných dvoch minútach sme predviedli niekoľko strát a prišli sme o možnosť zlepšiť si skóre. Som však spokojný s víťazstvom. Ukázali sme bojovného ducha a dokázali zabezpečiť triumf pre slovenský basketbal.“
Dalibor Hlivák, krídelník Prievidze: „Makali sme od začiatku do konca a výhra nás teší. V prvom polčase sme zvládli všetko. V druhom sme trochu vypadli z tempa, urobili sme tam viacero chýb. Nemali sme už toľko ľahkých košov a súper sa rozstrieľal z trojky.“
druhý výsledok D-skupiny
KK Cedevita Junior Záhreb - KK Pelister Bitola 94:76 (44:35)
ďalší program Prievidze:
streda 22. októbra, 19.00 h: Pelister - Prievidza
streda 29. októbra, 19.00 h: Cedevita - Prievidza
streda 5. novembra, 18.00 h: Keravnos - Prievidza
streda 12. novembra, 19.00 h: Prievidza - Pelister
streda 19. novembra, 19.00 h: Prievidza - Cedevita