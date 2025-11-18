< sekcia Šport
Prievidza nastúpi proti Cedevite o všetko, Murray: „Kľúčom je obrana“
Autor TASR
Prievidza 18. novembra (TASR) - Pred basketbalistami BC Prievidza je rozhodujúci duel v D-skupine Európskeho pohára FIBA. V stredu 19. novembra o 19.00 h nastúpi celok z hornej Nitry pred domácim publikom proti už istej postupujúcej Cedevite Junior z Chorvátska. Výhra posunie zverencov trénera Garetha Murrayho s najväčšou pravdepodobnosťou do ďalšej fázy súťaže a prinesie im minimálne ďalších šesť duelov, naopak prehra môže znamenať koniec v pohárovej Európe.
Prievidza ide zabojovať v EP FIBA o tretie víťazstvo za sebou, ktoré môže byť napokon najvýznamnejšie, pretože by mohlo priniesť účasť v ďalšej fáze súťaže. Cez víkend síce prehrala v ligovom šlágri s Levicami, ale pred stredou panuje dobrá atmosféra. „Tím sa nachádza v dobrej situácii, každý deň tvrdo pracujeme. Už sa nevieme dočkať stredajšieho stretnutia. Víkendový ligový zápas s Levicami bol pre nás rozhodne dobrým testom, majú kvalitných hráčov a hrajú aktuálne veľmi dobre, čo už ukázali v Lige majstrov. Pre nás to bola výzva, keďže sa snažíme neustále zlepšovať,“ povedal pre TASR tréner Prievidze Gareth Murray.
Predchádzajúce meranie síl prinieslo na konci októbra tesnú výhru chorvátskeho tímu (88:85). Cedevita už má pred záverečným kolom istotu postupu, keďže v doterajšom priebehu D-skupiny nenašla premožiteľa. „Čaká nás náročný duel. Majú vyrovnaný tím, na každej pozícii môžu striedať aspoň dvoch hráčov. To ich zdobilo aj v doterajšom priebehu skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA, v ktorej ešte neprehrali. My vieme, čo máme robiť, ak chceme pomýšľať na postup do ďalšej fázy. Musíme vyhrať, to je náš jediný cieľ. Z našej strany je potrebné podať čo najviac koncentrovaný výkon po celý priebeh stretnutia. Keď si posúvame loptu a hráme rýchlo, tak z toho pramenia otvorené strely, rýchle protiútoky a ľahké koše. Po každom doskoku musíme dávať loptu dopredu,“ priblížil návod na úspech rozohrávač Dalibor Hlivák.
Prvá konfrontácia s týmto súperom ukázala, že výhoda domáceho prostredia môže zohrať rolu. Prievidžania sa v tomto smere chcú oprieť o podporu a energiu z tribún. „Prvý zápas s Cedevitou bol v znamení bodových šnúr. Raz sme boli na tom lepšie my, potom oni. V koncovke to bolo o jednom-dvoch útokoch, napokon vyhrala trojbodovým rozdielom. Neočakávam, že to bude jednoduchý zápas, ale to, ako teraz hráme, nám dodáva správne sebavedomie a hádam z toho neurobíme nejakú drámu. Kľúčom je vždy obrana, z nej potom vychádza útok. Je potrebné limitovať ľahké body súpera a skomplikovať ich útok. My musíme robiť správne rozhodnutia, napríklad znížiť množstvo stratených lôpt,“ zamyslel sa Murray.
Zatiaľ čo v EP FIBA je Cedevita stopercentná z piatich duelov, tak v domácej lige je to v podaní tohto družstva úplne iný príbeh. Víkendová prehra s Kvarnerom (65:73) bola už piata v sérii, čo prinieslo predčasný koniec Vladimira Anzuloviča v pozícii hlavného trénera. V Prievidzi tak povedie tím doterajší asistent Hrvoje Radanovič. „Každá trénerská zmena prináša reakciu od hráčov. Tím prebral doterajší asistent trénera, čiže neviem, či s ním má klub dlhodobé plány. My sa pozeráme na seba, musíme hrať 40 minút náš basketbal,“ vyhlásil kouč Prievidze.
Za zástupcom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy bude v stredu večer aj početná divácka podpora, s ktorou sú zatiaľ v EP FIBA bez prehry. „Po každom domácom zápase to hovoria hráči a tréneri, atmosféru, akú nám doma vytvárajú fanúšikovia, to je niečo fantastické. Hrať pred týmto publikom je radosť a dodávajú nám energiu v každom jednom stretnutí,“ dodal na záver Hlivák.
Prievidza môže postúpiť do ďalšej fázy EP FIBA ako jeden z najlepších tímov na druhých miestach. Medzi 16 najlepších idú priamo len víťazi skupín, ku ktorým sa pridá šestica družstiev z druhých miest. Na slovenského zástupcu by tak čakala ďalšia skupina a v nej šesť duelov systémom doma-vonku.
Program 6. kola D-skupiny Európskeho pohára FIBA 2025/2026
streda 19. novembra
19.00 h: BC PRIEVIDZA - KK Cedevita Junior
19.00 h: KK Pelister Bitola - Keravnos BC
tabuľka D-skupiny:
1. Cedevita 5 5 0 467:385 10*
2. PRIEVIDZA 5 3 2 456:387 8
3. Keravnos 5 1 4 376:467 6
4. Pelister 5 1 4 408:468 6
* - istý postup do druhej fázy EP FIBA
