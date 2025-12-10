< sekcia Šport
Prievidza odštartovala druhú fázu prehrou 70:101 so Solúnom
„Baníci“ vstúpili do duelu sympaticky a v úvode držali s favoritom krok.
Autor TASR
Solún 10. decembra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza odštartovali druhú fázu Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) prehrou. Na palubovke minulosezónneho finalistu tejto súťaže, gréckeho PAOK BC Solún, neuspeli po výsledku 70:101. V tomto kalendárnom roku čaká zverencov trénera Garetha Murrayho ešte jedno vystúpenie v M-skupine, v stredu 17. decembra o 19.00 h privítajú doma španielske Surne Bilbao Basket.
„Baníci“ vstúpili do duelu sympaticky a v úvode držali s favoritom krok. Po väčšinu prvej štvrtiny viedli, v úvode druhej nakrátko o 8 bodov, ale postupne prevzali taktovku domáci. Prievidza však v závere 1. polčasu stiahla 7-bodové manko na najtesnejší rozdiel (47:46).
Zatiaľ čo hráči slovenského tímu si body rozdelili, na strane PAOK-u vyčnieval Cleveland Melvin, ktorý dal už v 1. polčase 17 bodov a celkovo sa postaral o 5 z 13 úspešných trojok domácich. Tí si už v tretej 10-minútovke vypracovali dvojciferný náskok a dominanciu v 2. polčase podčiarkli pokorením magickej 100-bodovej hranice.
Európsky pohár FIBA 2025/2026 - M-skupina:
PAOK BC Solún - BC Prievidza 101:70 (47:46)
najviac bodov - Solún: Melvin 27 (5 trojok), Dimša 16, Jones 14
Prievidza: Toussaint 16, Tolbert 11, Alihodžič 10, Novák 9, Thomas 8 (Smith 12, Zelizňák 4, Maring, Lewis a Jass 0)
TH: 16/14 - 10/8, fauly: 16 - 20, trojky: 13 - 8, rozhodovali: Ninkovič (Srb.), Hodzic (Nem.), Hordov (Chor.), štvrtiny: 19:25, 28:21, 27:15, 27:9.
ďalší výsledok M-skupiny:
Surne Bilbao Basket - Sporting CP Lisabon 94:79 (49:38)
tabuľka M-skupiny:
1. PAOK BC Solún 1 1 0 101:70 2
2. Surne Bilbao Basket 1 1 0 94:79 2
3. Sporting CP Lisabon 1 0 1 79:94 1
4. BC Prievidza 1 0 1 70:101 1
ďalší program M-skupiny EP FIBA 2025/2026:
streda 17. decembra
19.00 h: BC PRIEVIDZA - Surne Bilbao Basket
20.30 h: Sporting CP Lisabon - PAOK BC Solún
