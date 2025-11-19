Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. november 2025
Prievidza postúpila z druhého miesta do druhej fázy

Na snímke v popredí zľava Joe Toussaint (Prievidza) a Corey Zyshonne Allen-Williams (Cedevita) bojujú o loptu počas zápasu 6. kola D-skupiny Európskeho pohára (EP) FIBA v basketbale mužov medzi BC Prievidza a chorvátskym klubom KK Cedevita Junior v Prievidzi v stredu 19. novembra 2025. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Prievidza 19. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza postúpili do druhej fázy Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). Miestenku medzi 16 najlepších tímov súťaže si zabezpečili vďaka postaveniu a bilancii v D-skupine i pozitívnemu skóre v tabuľke družstiev druhých miest. Zverenci trénera Garetha Murrayho zaznamenali v kľúčovom stretnutí prvej fázy tretie víťazstvo za sebou, doma zdolali chorvátsku Cedevitu Junior 83:64.

V tabuľke D-skupiny obsadil zástupca Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) druhú priečku s bilanciou štyroch výhier a dvoch prehier, spolu so svojim stredajším súperom tak pokračuje v súťaži. Teraz ešte musí čakať na vývoj v ostatných skupinách, ktoré napokon rozhodnú o konečnom umiestnení v tabuľke druhých tímov a súperoch v ďalšej fáze EP FIBA.



Európsky pohár FIBA 2025/2026 - D-skupina:

BC Prievidza - KK Cedevita Junior 83:64 (50:29)

Prievidza: Toussaint 16, Thomas 14, Alihodžič a Hlivák po 8, Tolbert 4 (Reynolds 20, Smith 5, Novák a Maring po 4, Hričo, Jašš a Kokavec 0)

najviac bodov Cedevity: Gainey 16, Šare 13, Brzoja a Vrankovič po 7

TH: 16/12 - 9/6, fauly: 15 - 15, trojky: 11 - 6, rozhodovali: Edis (Tur.), Torres Sanchez (Šp.), Martins (Portug.), štvrtiny: 29:12, 21:17, 21:19, 12:16, 1550 divákov.



Prievidza nastúpila do rozhodujúceho stretnutia v prvej fáze EP FIBA sebavedomo a najmä s víťazným nastavením. Cedevite nedovolila z hry skórovať viac ako tri minúty, sama sa pri tom dostala do vedenia 11:1. Oddychový čas hostí zohral svoju rolu, úsekom 9:2 sa veľmi rýchlo vrátili do zápasu, ale tento efekt bol krátkodobý. Domáci tím sa totiž opieral o kolektívnu hru, výraznejšiu bojovnosť a nasadenie. Všetky tieto faktory sa prejavili aj na skóre po prvej štvrtine - 29:12. Nič sa nezmenilo ani po krátkej prestávke, Prievidza naďalej herne dominovala a Cedevite sa vidina stopercentnej bilancie v prvej fáze EP FIBA začínala čoraz viac vzďaľovať. Zverenci trénera Garetha Murrayho totiž začali kontrolovať dianie na palubovke a v kľúčovom stretnutí zo svojho pohľadu po prvom polčase vyhrávali 50:29.

Po prestávke pokračovala naďalej ofenzívne ladená partia, dôležitým faktorom bolo z domáceho pohľadu aj konečné skóre tohto duelu. Prievidza už mala informácie o dianí v ostatných skupinách, každou minútou sa približovala k vytúženej méte - pokračovaniu v EP FIBA. Cedevita sa naopak snažila o miernu drámu, ale na domácej strane sa už v tretej štvrtine podarilo presadiť každému hráčovi, ktorý zasiahol do stretnutia. Do poslednej 10-minútovky sa išlo z domáceho pohľadu za priaznivého stavu 71:48. Záverečná štvrtina nepriniesla nič zásadné z pohľadu vývoja stretnutia, jedinou nezodpovedanou otázkou bol konečný bodový rozdiel víťazstva domácich pred vlastnými fanúšikmi. Prievidza si triumfom nad Cedevitou zabezpečila pokračovanie v pohárovej Európe a minimálne ďalších šesť duelov v EP FIBA.
