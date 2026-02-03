< sekcia Šport
Prievidza prehrala s favorizovaným Bilbaom v M-skupine 51:93
S aktuálnou edíciou súťaže sa Prievidžania rozlúčia v stredu 11. februára o 20.30 h stretnutím proti portugalskému Sportingu CP Lisabon.
Bilbao 3. februára (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza prehrali v druhej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) v rámci M-skupiny na palubovke španielskeho Surne Bilbao Basket 51:93. Po piatich odohraných zápasoch zostáva slovenský tím na treťom mieste tabuľky s bilanciou jednej výhry a štyroch prehier.
Favorit začal zápas úsekom 12:0 a hostia zastavili šnúru súpera svojím prvým košom až po vyše troch minútach. Domáci boli mimoriadne presní spoza perimetra a v prvom polčase si pomohli až 9 trojkami zo 16 pokusov. Aj vďaka tomu išli do šatne s 28-bodovým vedením. Zverenci Garetha Murrayho sa nevedeli vyrovnať s defenzívou súpera, trápili sa v útoku a v prvom polčase dali len 19 bodov.
Bilbao pokračovalo po zmene strán v navyšovaní náskoku, ktorý činil v konečnom zúčtovaní 42 bodov. Prievidžania napokon aspoň pokorili 50-bodovú hranicu, na čom sa 17 bodmi podieľal Naje Smith, ktorý pridal aj 13 doskokov. Hostia hrali najvyrovnanejšiu partiu v záverečnej štvrtine, ktorú prehrali 20:21.
druhá fáza Európskeho pohára FIBA 2025/2026 - M-skupina:
Surne Bilbao Basket - BC Prievidza 93:51 (47:19)
najviac bodov Bilbaa: Jaworski 19, Krampelj 16, Petrasek 13
zostava a body Prievidze: Tolbert 9 /11 doskokov/, Thomas 6, Zelizňák 4, Bishop 2, Toussaint 1 (Smith 17 /13 doskokov/, Reynolds 5, Alihodžič 4, Hlivák 2, Jašš 1)
TH: 18/14 - 12/6, fauly: 15 - 20, trojky: 13 - 3, rozhodovali: Zupančič (Slov.), Edis (Tur.), Grigioni (Tal.), štvrtiny: 24:8, 23:11, 25:12, 21:20.
Favorit začal zápas úsekom 12:0 a hostia zastavili šnúru súpera svojím prvým košom až po vyše troch minútach. Domáci boli mimoriadne presní spoza perimetra a v prvom polčase si pomohli až 9 trojkami zo 16 pokusov. Aj vďaka tomu išli do šatne s 28-bodovým vedením. Zverenci Garetha Murrayho sa nevedeli vyrovnať s defenzívou súpera, trápili sa v útoku a v prvom polčase dali len 19 bodov.
Bilbao pokračovalo po zmene strán v navyšovaní náskoku, ktorý činil v konečnom zúčtovaní 42 bodov. Prievidžania napokon aspoň pokorili 50-bodovú hranicu, na čom sa 17 bodmi podieľal Naje Smith, ktorý pridal aj 13 doskokov. Hostia hrali najvyrovnanejšiu partiu v záverečnej štvrtine, ktorú prehrali 20:21.
hlasy po zápase /zdroj: bcprievidza.sk/
Maroš Zelizňák, hráč Prievidze: „Bol to náročný zápas. Hrali sme proti súperovi, ktorý hrá každý týždeň euroligový duel. Bola to pre nás lekcia. Musíme sa teraz zavrieť v šatni a sústrediť sa na derby proti Handlovej."
tabuľka M-skupiny:
1. Bilbao 5 5 0 455:321 10*
2. Solún 4 3 1 331:294 7*
-----------------------------
3. PRIEVIDZA 5 1 4 328:446 6
4. Lisabon 4 0 4 295:348 4
* - postup do štvrťfinále EP FIBA
ďalší program v M-skupine EP FIBA 2025/2026:
streda 4. februára, 19.15 h: PAOK BC Solún - Sporting CP Lisabon
streda 11. februára, 16.30 h: PAOK BC Solún - Surne Bilbao Basket
streda 11. februára, 20.30 h: Sporting CP Lisabon - BC Prievidza
