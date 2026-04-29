Streda 29. apríl 2026
Prievidza prehrala s Levicami 75:94 v druhom semifinále SBL

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava vyhrali v druhom semifinále play off Tipos SBL nad Nitrou Blue Wings 70:63. V sérii hranej na štyri víťazstvá tak zvýšili vedenie na 2:0. To isté sa podarilo aj úradujúcemu majstrovi z Levíc, ktorý vyhral v Prievidzi 94:75.



semifinále play off Tipos SBL

druhé zápasy /na 4 víťazstvá/:

BC Prievidza - Patrioti Levice 75:94 (34:47)

Najviac bodov: Hlivák 14, Reynolds 12, Davontrey 11 - McGill 34, Ogundiran 17, Wesson 17

/stav série: 0:2/



BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings 70:63 (43:31)

Najviac bodov: Pavelka 17 (16 doskokov), Medford 15, James 12 - Ikpe 13, Jones 11, Horvath 10

/stav série: 2:0/
Neprehliadnite

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria