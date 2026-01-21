< sekcia Šport
Prievidza prehrala so Solúnom 67:87, postup sa jej vzdialil
Prievidžania sa najbližšie v EP FIBA predstavia v utorok 4. februára o 20.00 h na palubovke lídra M-skupiny španielskeho Surne Bilbao Basket.
Autor TASR
Prievidza 21. januára (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza prehrali v záverečnom domácom zápase v rámci M-skupiny druhej fázy Európskeho pohára (EP FIBA) s gréckym PAOK BC Solún 67:87. Zástupcovi Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) sa tak výrazne znížila šanca na účasť vo štvrťfinále tejto súťaže, v tabuľke zostáva na tretej pozícii s bilanciou jednej výhry a troch prehier.
Pred zaplnenými prievidzskými tribúnami sa domáci basketbalisti nezľakli favorizovaného tímu, no najmä v úvode to nebola výrazná útočná prehliadka z oboch strán. Prievidzu brzdila väčšia početnosť chýb a len s ťažkosťami sa presadzovala do zabezpečenej a kompaktnej obrany Solúnu. Takmer päťminútové čakanie na body využili hostia k tomu, aby sa deväťbodovou šnúrou dostali do mierneho trháku. Zlepšenie z domáceho pohľadu prišlo po oddychovom čase, ale prvú štvrtinu prehrali 10:18. V druhej časti to už bolo po ofenzívnej stránke lepšie, Prievidza sa snažila udržiavať PAOK na jednociferný rozdiel, ale chýbala tomu dlhšia herná sekvencia na väčšie zdramatizovanie. Grécky celok totiž s ľahkosťou trestal zaváhania a krok po kroku navyšoval svoj náskok. K dobrej pasáži prišlo až v závere prvého polčasu, ale napokon trojka hosťujúceho Dimsu znamenala stav 29:42 po prvom polčase z pohľadu Prievidze.
Zverenci trénera Garetha Murrayho vstúpili na palubovku po prestávke piatimi bodmi v rade, s väčšou aktivitou a úspešne pritlačili na PAOK. Oveľa väčšia intenzita a podpora z publika im priniesla postupné ukrajovanie z manka. Solún však dlho nepripúšťal výraznejšiu dramatizáciu, ale Prievidza našla potrebný ofenzívny rytmus a zacítila nádej na veľký úspech proti favoritovi. Do poslednej štvrtiny išla za stavu 52:60. O víťazovi stretnutia napokon rozhodla koncovka tretej a začiatok štvrtej časti, PAOK v tejto fáze zaznamenal 17-bodovú šnúru a Prievidza sa strelecky odmlčala. Viac ako 20-bodový deficit bol už pre domácich priveľkým sústom a zápas sa tak už iba viac-menej dohrával.
druhá fáza Európskeho pohára FIBA 2025/2026 - M-skupina:
BC Prievidza - PAOK BC Solún 67:87 (29:42)
Prievidza: Tolbert a Toussaint po 12, Bishop 9, Thomas 8, Zelizňák 5 (Smith 10, Maring 4, Alihodžič 3, Hlivák a Novák po 0)
najviac bodov - Solún: Tyree 16, Melvin 12, Jones 10
TH: 19/12 - 27/22, fauly: 20 - 24, trojky: 5 - 11, rozhodovali: Aunkrogers (Lot.), Güngörová (Tur.), Hordov (Chor.), štvrtiny: 10:18, 19:24, 23:18, 15:27, 2327 divákov.
ďalší program v M-skupine EP FIBA 2025/2026:
utorok 4. februára 2026, 20.00 h: Surne Bilbao Basket - BC Prievidza
streda 5. februára 2026, 19.15 h: PAOK BC Solún - Sporting CP Lisabon
