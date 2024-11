Prievidza proti Bilbau v EP FIBA bez tlaku, Jankovič: Ideme si to užiť

Program 6. kola J-skupiny EP FIBA – streda 13. novembra:



17.00 h: BC Kutaisi 2010 – BC Balkan Botevgrad



20.00 h: Bilbao Basket – BC Prievidza







Tabuľka J-skupiny:



1. Bilbao 5 5 0 451:298 10



2. Prievidza 5 4 1 418:386 9



3. Kutaisi 5 1 4 379:442 6



4. Balkan 5 0 5 324:446 5



Bilbao 12. novembra (TASR) – Basketbalisti BC Prievidza budú v záverečnom zápase J-skupiny Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) v stredu 13. novembra o 20.00 h čeliť lídrovi tabuľky – Bilbau Basket. Zatiaľ čo španielsky tím už má vo vrecku postup do ďalšej fázy súťaže, tak zástupca Tipos SBL dúfa, že ho bude nasledovať.Prievidza si minulotýždňovým triumfom nad Botevgradom zabezpečila šancu na pokračovanie v EP FIBA, keďže ďalej pokračujú víťazi skupín a šesť najlepších tímov z druhých miest. Zverenci trénera Sašu Jankoviča už majú v J-skupine minimálne isté druhé miesto, teraz pôjde o to, či sa im podarí postúpiť priamo alebo budú čakať na vývoj v ostatných skupinách.“ vyjadril sa pre TASR tréner Prievidze Saša Jankovič.Jeho tím ide do posledného kola úvodnej fázy EP FIBA s bilanciou štyroch výhier a jednej prehry, k tomu aj priaznivým celkovým skóre – 32 bodov. Čeliť však budú jasnému suverénovi skupiny, Bilbao v doterajšom priebehu vyhrávalo zápasy o 30 bodov a navyše ešte nenašlo premožiteľa.“ zamyslel sa rozohrávač Daishon Smith.Prvá konfrontácia medzi týmito dvoma tímami sa skončila víťazstvom španielskeho tímu o 23 bodov (84:61). „vrátil sa prievidzský kouč k tejto konfrontácii.Výhodou pre prievidzský tím môže byť fakt, že Bilbao už má istotu postupu a výsledky sa ďalej neprenášajú.vyhlásil Jankovič.Prievidžania by už za istých okolností v čase úvodného rozskoku mohli vedieť, ako to vyzerá s ich šancami na ďalšie účinkovanie v EP FIBA. Väčšina priamych konkurentov už bude mať v tom čase odohrané, respektíve rozohrané zápasy.uviedol Smith.Stretnutie Prievidze s Bilbaom odvysiela v priamom prenose športová televízia STVR: Šport.