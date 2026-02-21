< sekcia Šport
Prievidza s prvou trofejou sezóny, vo finále zdolala domáce Levice
Za najužitočnejšieho hráča (MVP) podujatia vyhlásili rozohrávača Prievidze Jamesa Bishopa.
Autor TASR
Levice 21. februára (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza sa stali víťazom Tipos Final Four Slovenského pohára v sezóne 2025/2026. Prvú trofej aktuálneho ročníka získali v levickej Haleon aréne, kde vo finále zdolali domácich Patriotov 80:77. Zverenci trénera Garetha Murrayho získali Slovenský pohár druhýkrát v klubovej histórii (2020, 2026). Táto súťaž sa vrátila do kalendára po dvoch rokoch, keď sa namiesto nej hral Česko-slovenský pohár. Za najužitočnejšieho hráča (MVP) podujatia vyhlásili rozohrávača Prievidze Jamesa Bishopa.
Tipos Final Four Slovenského pohára - finále:
BC Prievidza - Patrioti Levice 80:77 (42:45)
zostavy a body:
Prievidza: Thomas 14, Toussaint 9, Tolbert 5, Zelizňák 4, Hlivák 2 (Bishop 21, Smith 18, Reynolds 7, Novák 0)
Levice: McGill 25, Stuckman 21, Wesson 17, Kivimäki 5, Mawein 0 (Dorsey 5, Pažický 4, Solčánsky 0)
TH: 19/14 - 7/6, fauly: 15 - 19, trojky: 8 - 11, rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Ženiš, štvrtiny: 17:24, 25:21, 18:18, 20:14, 1782 divákov.
/BC Prievidza sa stala víťazom Slovenského pohára v sezóne 2025/2026/
Levice mali nástup do finálového stretnutia v domácom prostredí ako z veľkej knihy, streľbou z trojbodovej vzdialenosti dokázali už v skorej fáze zápasu Prievidzi odskočiť. Celok z hornej Nitry sa snažil hľadať cestičky, aby sa súperovi priblížil, no z dlhodobého hľadiska nemal účinný herný recept. Patriotom totiž fungovala najmä ofenzíva skrz McGilla, no aj v defenzíve vedeli zastaviť rivala a tak prvú štvrtinu vyhrali 24:17. Prievidžania otvorili druhú časť päťbodovou šnúrou a v priebehu pár momentov zrovnali sily. Lenže na levickej strane sa čoraz v lepšom svetle javila najnovšia akvizícia Stuckman, ktorá udržiavala domáci celok vo vedení. Súper však takticky zareagoval, zrýchlená hra a zlepšená muška za tri body priniesla efekt v podobe udržania sa v hre o víťazstvo. Patrioti viedli po prvom polčase nad Prievidzou len o tri body - 45:42.
Po prestávke sa pridalo do bojovnosti a intenzity, bola z toho oveľa vyrovnanejšia partia. Prievidza sa dokonca dokázala na malý moment dostať prvýkrát v zápase do vedenia, ale hneď na to Levice prebrali iniciatívu a opäť mierne odskočili. Stále sa však ich finálový súper udržiaval v hre, pred poslednou štvrtinou prehrávala Prievidza len rozdielom jedného útoku - 60:63. Divácky atraktívna partia pokračovala aj v štvrtej 10-minútovke, Levice mali síce dobrý nástup, avšak Prievidza dokázala nielenže zmazať manko, ale aj získať vedenie na svoju stranu. Dianie vo finále dospelo k dramatickému rozuzleniu, v ktorom rozhodovala každá lopta. V dôležitých okamihoch skórovali na prievidzskej strane Thomas s Bishopom, Leviciam sa nepodarila potenciálna strela na predĺženie a tak sa celok z hornej Nitry po šiestich rokoch mohol radovať zo zisku Slovenského pohára.
All Star tím Tipos Final Four Slovenského pohára:
Davontrey Thomas (BC Prievidza)
Naje Smith (BC Prievidza)
Rickey McGill (Patrioti Levice)
Tanner Stuckman (Patrioti Levice)
Patrik Pažický (Patrioti Levice)
Prehľad víťazov Slovenského pohára mužov:
1994/95 AŠK Inter Slovnaft Bratislava
1995/96 AŠK Inter Slovnaft Bratislava
1996/97 BK Slovakofarma Pezinok
1997/98 BK Chemosvit Svit
1998/99 BK Slovakofarma Pezinok
1999/00 BK Slovakofarma Pezinok
2000/01 BK Chemosvit Svit
2001/02 BK Slovakofarma Pezinok
2002/03 AŠK Inter Slovnaft Bratislava
2003/04 E.S.O. Lučenec
2004/05 Chemosvit Svit
2005/06 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
2006/07 E.S.O. Lučenec
2007/08 BC Skanska Pezinok
2008/09 AB Cosmetics Pezinok
2009/10 AB Cosmetics Pezinok
2010/11 Slovenský pohár sa neuskutočnil
2011/12 BK Bemaco SPU Nitra
2012/13 MBK Rieker Komárno
2013/14 BK Iskra Svit
2014/15 BK Inter Incheba Bratislava
2015/16 BK Inter Bratislava
2016/17 KB Košice
2017/18 KB Košice
2018/19 BK Levickí Patrioti
2019/20 BC Prievidza
2020/21 Spišskí Rytieri
2021/22 BKM Lučenec
2022/23 Iskra Svit
2023/24 Patrioti Levive
2024/25 BK Inter Bratislava
2025/26 BC Prievidza
BC Prievidza - Patrioti Levice 80:77 (42:45)
zostavy a body:
Prievidza: Thomas 14, Toussaint 9, Tolbert 5, Zelizňák 4, Hlivák 2 (Bishop 21, Smith 18, Reynolds 7, Novák 0)
Levice: McGill 25, Stuckman 21, Wesson 17, Kivimäki 5, Mawein 0 (Dorsey 5, Pažický 4, Solčánsky 0)
TH: 19/14 - 7/6, fauly: 15 - 19, trojky: 8 - 11, rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Ženiš, štvrtiny: 17:24, 25:21, 18:18, 20:14, 1782 divákov.
/BC Prievidza sa stala víťazom Slovenského pohára v sezóne 2025/2026/
Levice mali nástup do finálového stretnutia v domácom prostredí ako z veľkej knihy, streľbou z trojbodovej vzdialenosti dokázali už v skorej fáze zápasu Prievidzi odskočiť. Celok z hornej Nitry sa snažil hľadať cestičky, aby sa súperovi priblížil, no z dlhodobého hľadiska nemal účinný herný recept. Patriotom totiž fungovala najmä ofenzíva skrz McGilla, no aj v defenzíve vedeli zastaviť rivala a tak prvú štvrtinu vyhrali 24:17. Prievidžania otvorili druhú časť päťbodovou šnúrou a v priebehu pár momentov zrovnali sily. Lenže na levickej strane sa čoraz v lepšom svetle javila najnovšia akvizícia Stuckman, ktorá udržiavala domáci celok vo vedení. Súper však takticky zareagoval, zrýchlená hra a zlepšená muška za tri body priniesla efekt v podobe udržania sa v hre o víťazstvo. Patrioti viedli po prvom polčase nad Prievidzou len o tri body - 45:42.
Po prestávke sa pridalo do bojovnosti a intenzity, bola z toho oveľa vyrovnanejšia partia. Prievidza sa dokonca dokázala na malý moment dostať prvýkrát v zápase do vedenia, ale hneď na to Levice prebrali iniciatívu a opäť mierne odskočili. Stále sa však ich finálový súper udržiaval v hre, pred poslednou štvrtinou prehrávala Prievidza len rozdielom jedného útoku - 60:63. Divácky atraktívna partia pokračovala aj v štvrtej 10-minútovke, Levice mali síce dobrý nástup, avšak Prievidza dokázala nielenže zmazať manko, ale aj získať vedenie na svoju stranu. Dianie vo finále dospelo k dramatickému rozuzleniu, v ktorom rozhodovala každá lopta. V dôležitých okamihoch skórovali na prievidzskej strane Thomas s Bishopom, Leviciam sa nepodarila potenciálna strela na predĺženie a tak sa celok z hornej Nitry po šiestich rokoch mohol radovať zo zisku Slovenského pohára.
All Star tím Tipos Final Four Slovenského pohára:
Davontrey Thomas (BC Prievidza)
Naje Smith (BC Prievidza)
Rickey McGill (Patrioti Levice)
Tanner Stuckman (Patrioti Levice)
Patrik Pažický (Patrioti Levice)
Prehľad víťazov Slovenského pohára mužov:
1994/95 AŠK Inter Slovnaft Bratislava
1995/96 AŠK Inter Slovnaft Bratislava
1996/97 BK Slovakofarma Pezinok
1997/98 BK Chemosvit Svit
1998/99 BK Slovakofarma Pezinok
1999/00 BK Slovakofarma Pezinok
2000/01 BK Chemosvit Svit
2001/02 BK Slovakofarma Pezinok
2002/03 AŠK Inter Slovnaft Bratislava
2003/04 E.S.O. Lučenec
2004/05 Chemosvit Svit
2005/06 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
2006/07 E.S.O. Lučenec
2007/08 BC Skanska Pezinok
2008/09 AB Cosmetics Pezinok
2009/10 AB Cosmetics Pezinok
2010/11 Slovenský pohár sa neuskutočnil
2011/12 BK Bemaco SPU Nitra
2012/13 MBK Rieker Komárno
2013/14 BK Iskra Svit
2014/15 BK Inter Incheba Bratislava
2015/16 BK Inter Bratislava
2016/17 KB Košice
2017/18 KB Košice
2018/19 BK Levickí Patrioti
2019/20 BC Prievidza
2020/21 Spišskí Rytieri
2021/22 BKM Lučenec
2022/23 Iskra Svit
2023/24 Patrioti Levive
2024/25 BK Inter Bratislava
2025/26 BC Prievidza