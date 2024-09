Prievidza sa po prehre tešila, Jankovič: Ideme reprezentovať

Predbežný program BC Prievidza v J-skupine Európskeho pohára FIBA:



streda 9. októbra o 19.00 h: BC Prievidza – BC Kutaisi 2010



streda 16. októbra o 18.00 h: BC Balkan Botevgrad – BC Prievidza



streda 23. októbra o 19.00 h: BC Prievidza – Bilbao Basket



streda 30. októbra o 17.00 h: BC Kutaisi 2010 – BC Prievidza



streda 6. novembra o 19.00 h: BC Prievidza – BC Balkan Botevgrad



streda 13. novembra o 20.00 h: Bilbao Basket – BC Prievidza

Székesfehérvár 28. septembra (TASR) – Basketbalistom BC Prievidza síce nevyšiel priamy postup do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA, ale po pár desiatkach minút od konca kvalifikačného dvojzápasu s Albou Fehérvár sa dozvedeli, že po siedmich rokoch na nich čaká minimálne ďalších šesť európskych zápasov. Pre všetkých to je výzva ukázať slovenský basketbal a prievidzský klub v najlepšom možnom svetle.Hráči Prievidze mali síce v rukách 17-bodový náskok a dlho nepúšťali Fehérvár v súčte kvalifikačného dvojzápasu do priaznivého stavu, ale keď už to s ich nádejami nevyzeralo práve najlepšie, tak vtedy ukázali obrovskú vôľu a chuť. Jedným z lídrov tímu bol v týchto momentoch rozohrávač C.J. Jackson:Pri basketbale rozhoduje každý útok a každý bod, a to v prípade celku z hornej Nitry platilo dokonale. V jednej chvíli prehrával aj o 27 bodov, aby sa v poslednej štvrtine priblížil k priamemu postupu.uviedol po zápase pre TASR tréner Prievidze Saša Jankovič.V samotnom závere prišla dokonca možnosť doviesť odvetný kvalifikačný zápas do predĺženia, ale Jacksonova úspešná trojka prišla tesne po záverečnom klaksóne. V tej chvíli síce zavládlo sklamanie na prievidzskej strane, ale konečné skóre z dvojzápasu – mínus 3 body, dávalo dobrú šancu na dvojité zastúpenie Tipos SBL v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA.povedal prievidzský kouč.Jeho tím sa nakoniec dostal do skupiny ako najlepší z neúspešnej kvalifikačnej sedmičky tímov a je tak jasné, že pred sebou majú minimálne ďalších šesť európskych zápasov.vyhlásil krídelník Tomáš Mrviš.Po siedmich rokoch sa Európsky pohár FIBA vracia do prievidzskej športovej haly, naposledy z toho bolo účasť v druhej fáze tejto súťaže. Teraz bude bronzový tím z predchádzajúceho ročníka Tipos SBL čeliť atraktívnym a známym súperom. V J-skupine odštartujú proti majstrovi Gruzínska a nedávnemu súperovi Levíc v štvrťfinále kvalifikácie Ligy majstrov, Kutaisi 2010. Následne vycestujú za bulharským vicemajstrom Balkanom Botevgrad, s ktorým sa pred dvoma rokmi tiež konfrontovali Levice. A potom narazia na najzvučnejšieho súpera, španielske Bilbao. Semifinalista predchádzajúcej edície Európskeho pohára FIBA, v minulosti účastník Final Four Eurocupu alebo štvrťfinalista Euroligy.skonštatoval Jankovič.Skupinová fáza odštartuje 8. októbra, z každej skupiny idú ďalej priamo len víťazi a doplní ich šesť najlepších klubov z druhých miest.