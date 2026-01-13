< sekcia Šport
Prievidza sa v EP FIBA pokúsi o prvý úspech proti Lisabonu
Víťaz tejto konfrontácie zostane výraznejšie v hre o postup, naopak zdolanému sa vzdiali možnosť zahrať si štvrťfinále.
Autor TASR
Prievidza 13. januára (TASR) - Pred basketbalistami BC Prievidza je dôležitý duel v druhej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA), v stredu 14. januára o 19.00 h zabojujú na domácej palubovke proti portugalskému Sportingu Lisabon o prvé víťazstvo v M-skupine. Víťaz tejto konfrontácie zostane výraznejšie v hre o postup, naopak zdolanému sa vzdiali možnosť zahrať si štvrťfinále.
Po takmer mesačnej prestávke sa pre celok z Tipos Slovenskej basketbalovej ligy opäť rozbieha kolotočov duelov v EP FIBA. V pokračujúcej sérii domácich duelov teraz zabojuje v priamom súboji o tretiu pozíciu. Doterajšie dve vystúpenia nedopadli podľa predstáv, ale Prievidza čelila dvom ašpirantom na celkový triumf - španielskemu Bilbau a gréckemu Solúnu. „Posunuli sme sa a viac sa zohrali. Máme lepší útok a obranu, čo bolo možné vidieť aj v poslednom zápase s Komárnom. Každý jeden deň sa snažíme zlepšovať,“ zhodnotil pre TASR zmeny od posledného zápasu v EP FIBA krídelník Prievidze Dávid Novák.
Všetko si spolu so spoluhráčmi vynahrádzali v domácej súťaži, kde sa prebojovali na tretiu pozíciu. „Koncentrovali sme sa na ligové zápasy, bojovali sme o postup na Final Four Slovenského pohára. Postúpili sme tam, čím sme splnili ďalší cieľ a sme radi. Nálada v tíme je skvelá. Zapracovávali sme nového hráča do systému, maródka už pomaličky ustupuje a chalani by sa postupne mali vracať do tréningového a zápasového procesu,“ uviedol asistent trénera Michal Suriak.
Oba tímy zatiaľ čakajú v druhej fáze EP FIBA na prvý úspech, čiže ich vzájomnému duelu možno dať „štvorbodovú“ nálepku. Víťaz sa totiž priblíži zatiaľ stopercentnej dvojici Bilbao a Solún. „Máme dve prehry proti favoritom. Vedeli sme s nimi odohrať kvalitné minúty. Trápila nás hlavne ofenzíva, v ktorej sme sa posilnili, ale všetko to vyplývalo z toho, že sme mali zranených rozohrávačov. Sporting patrí spoločne s PAOK a Bilbaom k top družstvám v Európe. Je to meno, takže nás bude čakať rýchly európsky basketbal s kvalitnou obranou. Takým basketbalom sa chceme prezentovať aj my, zažili sme ho proti Bilbau a PAOK-u,“ zdôraznil asistent prievidzského kouča. V podobnom duchu to vníma aj Novák: „Je to veľmi dôležitý zápas. Snažíme sa pripraviť najlepšie ako vieme a v stredu vyhrať doma.“
Sportingu sa tiež výsledkovo darí, v portugalskej lige atakuje post lídra súťaže a v porovnaní s Prievidzou má o čosi lepšiu ofenzívu v EP FIBA. „My sa musíme koncentrovať na seba a našu hru, hlavne na obranu. Tá nás zdobí v lige a tiež v prvej fáze EP FIBA. Myslím si, že sme nemali zlú obranu ani proti Bilbau a Solúnu, len nám nevyšiel útok. Je potrebné hrať našu hru, rýchly basketbal, ktorý začína od veľmi dobrej obrany,“ vyhlásil Suriak.
Dobrou správou v tomto smere je, že stredajší duel je lákadlom z pohľadu zaplnenia tribún. „Vždy sme radi, keď je v Prievidzi plná hala. Sú našim šiestym hráčom na palubovke, pomáhajú nám s výkonom. Budeme opäť radi, keď bude hala v Prievidzi plná do posledného miesta. My predvedieme výkon hodný plnej arény,“ dodal na záver asistent trénera Prievidze.
Z druhej fázy EP FIBA postupujú do štvrťfinále tímy na prvých dvoch miestach v každej skupine, pre ostatných sa účinkovanie v súťaži skončí.
program 3. kola M-skupiny druhej fázy Európskeho pohára FIBA 2025/2026:
utorok 13. januára, 20.00 h: Surneo Bilbao Basket - PAOK BC Solún
streda 14. januára, 19.00 h: BC PRIEVIDZA - Sporting CP Lisabon
tabuľka M-skupiny:
1. Bilbao 2 2 0 177:125 4
2. Solún 2 2 0 171:132 4
3. Lisabon 2 0 2 141:164 2
4. PRIEVIDZA 2 0 2 116:184 2
