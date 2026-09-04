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Prievidza triumfovala v prvej edícii SUPERpohára mužov
Levice veľmi rýchlo udali tón SUPERpohára, do stretnutia s Prievidzou vstúpili sedembodovou šnúrou a už v piatej minúte viedli 17:5.
Autor TASR
Piešťany 4. septembra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza sa stali premiérovým víťazom SUPERpohára. V súboji o prvú trofej sezóny 2026/2027 triumfovali v piešťanskej Diplomat aréne nad Patriotmi Levice 86:77.
SUPERpohár je novinkou v slovenskom basketbalovom kalendári, pred prvým ligovým duelom proti sebe nastúpi aktuálny víťaz Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) a Slovenského pohára. Levičanov čaká obhajoba ligového zlata, Prievidžania sa pokúsia opätovne získať pohárové prvenstvo.
Levice veľmi rýchlo udali tón SUPERpohára, do stretnutia s Prievidzou vstúpili sedembodovou šnúrou a už v piatej minúte viedli 17:5. Celkovo hovorila v ich prospech herná dominancia, strelecká muška a zohranosť na palubovke. Prievidza len s ťažkosťami hľadala účinný recept, preto prvú štvrtinu prehrala 14:27. Podobný scenár pokračoval aj v druhej časti, Patrioti mali duel pod kontrolou a zaplnené tribúny bavili efektnými kúskami. Tím z hornej Nitry sa nadýchol 10 bodmi v rade, ktorými oživil nádej na úspech a v jednej chvíli stiahol na rozdiel útoku. Levice však naďalej viedli po prvom polčase - 42:38.
Prievidza pokračovala v nastolenom trende, zlepšený herný prejav jej priniesol v 26. minúte prvé vedenie v zápase - 54:52. Levice v tejto fáze ťahali za kratší koniec a dostali sa do pozície tímu, ktorý musel sťahovať manko a reagovať na súpera. Pred záverečnou 10-minútovkou preto prehrávali 59:65. Dokonca hneď na začiatku štvrtej štvrtiny sa náskok Prievidze dostal do dvojcifernej hodnoty a momentum sa definitívne otočilo. Patrioti ešte skúšali zdramatizovať koncovku, ale v dôležitých okamihoch nevedeli ubrániť súpera.
SUPERpohár je novinkou v slovenskom basketbalovom kalendári, pred prvým ligovým duelom proti sebe nastúpi aktuálny víťaz Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) a Slovenského pohára. Levičanov čaká obhajoba ligového zlata, Prievidžania sa pokúsia opätovne získať pohárové prvenstvo.
SUPERpohár - muži:
Patrioti Levice - BC Prievidza 77:86 (42:38)
Levice: Brooks 15 (10 doskokov), Hicks 12, Tomaševič 11, Chavez 9, Bojanovský 3 (Ohams 20, Volárik 4, Pažický 3, Olison a Solčánsky 0)
Prievidza: Eugene 17, Muhammad 14, Policelli 7, Coleman-Jones 3, Novák 2 (Hronský 16, Massie 13, Mokráň a Smith po 7, Hlivák a Zelizňák 0)
TH: 25/13 - 19/14, fauly: 19 - 22, trojky: 4 - 8, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Ribakovs, štvrtiny: 27:14, 15:24, 17:27, 18:21, 1000 divákov.
Patrioti Levice - BC Prievidza 77:86 (42:38)
Levice: Brooks 15 (10 doskokov), Hicks 12, Tomaševič 11, Chavez 9, Bojanovský 3 (Ohams 20, Volárik 4, Pažický 3, Olison a Solčánsky 0)
Prievidza: Eugene 17, Muhammad 14, Policelli 7, Coleman-Jones 3, Novák 2 (Hronský 16, Massie 13, Mokráň a Smith po 7, Hlivák a Zelizňák 0)
TH: 25/13 - 19/14, fauly: 19 - 22, trojky: 4 - 8, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Ribakovs, štvrtiny: 27:14, 15:24, 17:27, 18:21, 1000 divákov.
Levice veľmi rýchlo udali tón SUPERpohára, do stretnutia s Prievidzou vstúpili sedembodovou šnúrou a už v piatej minúte viedli 17:5. Celkovo hovorila v ich prospech herná dominancia, strelecká muška a zohranosť na palubovke. Prievidza len s ťažkosťami hľadala účinný recept, preto prvú štvrtinu prehrala 14:27. Podobný scenár pokračoval aj v druhej časti, Patrioti mali duel pod kontrolou a zaplnené tribúny bavili efektnými kúskami. Tím z hornej Nitry sa nadýchol 10 bodmi v rade, ktorými oživil nádej na úspech a v jednej chvíli stiahol na rozdiel útoku. Levice však naďalej viedli po prvom polčase - 42:38.
Prievidza pokračovala v nastolenom trende, zlepšený herný prejav jej priniesol v 26. minúte prvé vedenie v zápase - 54:52. Levice v tejto fáze ťahali za kratší koniec a dostali sa do pozície tímu, ktorý musel sťahovať manko a reagovať na súpera. Pred záverečnou 10-minútovkou preto prehrávali 59:65. Dokonca hneď na začiatku štvrtej štvrtiny sa náskok Prievidze dostal do dvojcifernej hodnoty a momentum sa definitívne otočilo. Patrioti ešte skúšali zdramatizovať koncovku, ale v dôležitých okamihoch nevedeli ubrániť súpera.