Prievidza v dohrávke 1. kola SBL zdolala Komárno tesne 69:68

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Mužstvá si zmerali sily druhýkrát za sebou, keď ich zápasy oddelila reprezentačná prestávka.

Autor TASR
Prievidza 2. decembra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza zdolali v dohrávke 1. kola Tipos SBL Komárno tesne 69:68. Mužstvá si zmerali sily druhýkrát za sebou, keď ich zápasy oddelila reprezentačná prestávka. Prievidza vrátila utorkovému súperovi prehru 89:99 z 22. novembra a je na štvrtom mieste. Komárnu patrí 6. priečka.



Tipos SBL - dohrávka 1. kola:

BC Prievidza - BC Komárno 69:68 (31:34)

najviac bodov: Toussaint 24, Lewis 10, Davontrey, Maring a Smith po 8 - Ormiston 17, Millin 14, Wiggins 12, 1003 divákov
