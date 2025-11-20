< sekcia Šport
Prievidza v druhej fáze nastúpi proti Bilbau, PAOK a Sportingu
Pôvodne sa slovenský zástupca mal predstaviť v N-skupine proti talianskemu Dinamo BDS Sassari, španielskej Casademont Zaragoze a tureckému Aliaga Petkimspor.
Autor TASR,aktualizované
Prievidza 20. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza sa predstavia v druhej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) v M-skupine, kde budú ich súpermi španielske Surne Bilbao Basket, grécky PAOK BC Solún a portugalský Sporting CP Lisabon. Rozhodlo o tom druhé miesto slovenského tímu v tabuľke družstiev na druhých miestach v prvej fáze EP FIBA.
Pôvodne sa slovenský zástupca mal predstaviť v N-skupine proti talianskemu Dinamo BDS Sassari, španielskej Casademont Zaragoze a tureckému Aliaga Petkimspor. Vedenie EP FIBA však urobilo po konci prvej fázy zásah do zloženia skupín v druhej fáze. Na základe reštrikcie, aby sa žiaden z tímov na druhých miestach nestretol s tým istým súperom z prvej fázy, posunul Peristeri a Bosnu do najbližšej dostupnej skupiny.
Ďalej z prvej fázy EP FIBA postúpili priamo len víťazi skupín, k nim sa pridalo šesť tímov z druhých miest. Prievidza si miestenku vybojovala s bilanciou štyroch výhier a dvoch prehier, v kľúčovom stretnutí dokázala doma zdolať chorvátsku Cedevitu Junior 83:64. Rovnaký počet bodov uhrala aj v predošlej edícii súťaže, ale vtedy to na pokračovanie nestačilo.
Prievidza sa v druhej fáze EP FIBA predstaví po deviatich rokoch, v sezóne 2016/2017 obsadila v L-skupine štvrtú priečku s bilanciou jednej výhry a piatich prehier. Druhá fáza EP FIBA sa hrá systémom doma-vonku predbežne od 10. decembra do 11. februára 2026. Z druhej fázy EP FIBA si postup do štvrťfinále vybojujú v každej skupine dva najlepšie tímy.
konečná tabuľka tímov druhých miest v prvej fáze EP FIBA:
1. Peristeri 6 5 1 525:435 11*
2. PRIEVIDZA 6 4 2 539:451 10*
3. Petkimspor 6 4 2 516:439 10*
4. Sporting 6 4 2 535:467 10*
5. Szombathely 6 4 2 514:477 10*
6. Sarajevo 6 4 2 465:439 10*
7. Braunschweig 6 4 2 502:488 10
8. Antverpy 6 3 3 504:476 9
9. Dijon 6 3 3 501:500 9
10. Neftči 6 3 3 522:532 9
* postup do druhej fázy EP FIBA
žreb M-skupiny druhej fázy EP FIBA 2025/2026:
Surne Bilbao Basket (Šp.), PAOK BC (Gréc.), BC PRIEVIDZA (SR), Sporting CP Lisabon (Portug.)
