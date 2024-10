Prievidza v EP FIBA po 3 predĺženiach úspešná, Jankovič: Šialené

Tbilisi 31. októbra (TASR) – O víťazovi stretnutia Európskeho pohára FIBA medzi basketbalistami gruzínskeho BC Kutaisi 2010 a BC Prievidza muselo rozhodnúť až tretie predĺženie. Domáci potrebovali nutne uspieť o 9 a viac bodov, aby preskočili svojho súpera, hosťom stačilo víťazstvo. Zástupca Tipos SBL našiel úspešný recept a v J-skupine si po výsledku 108:104 poistil druhé miesto.



V mnohých ohľadoch neuveriteľné, často až bizarné a na konci úspešné, tak by sa dali charakterizovať emócie na prievidzskej strane v zápase, ktorý sa zapíše do klubovej histórie. „Šialený zápas, nič také som ako hráč alebo tréner nezažil. Obom išlo o veľa. Kutaisi chcelo vyhrať o 9 a viac bodov, my sme chceli 'len' vyhrať. V niektorých momentoch to bolo trápenie, my sme nedokázali uspieť v riadnom hracom čase a oni sa nedokázali dostať k svojej hranici, aby boli lepší ako my. Nič takéto sme nečakali. Očakávali sme, že to nebude nejaký krásny basketbal. Kutaisi hrá veľmi tvrdo a fyzicky, my sme nehrali tak, ako sme zvyknutí. Bolo za tým niekoľko vecí, ako sú zdravotné problémy niektorých hráčov. Ako tréner na nich môžem byť hrdí, pretože aj napriek tomu išli s nami. Cestovali sme 14 hodín, čakal nás trojhodinový posun času. Pri takom množstve zápasov sa nedá urobiť ani jeden poriadny tréning, len regenerovať. Zomkli sme sa a v najdôležitejších okamihoch sme to zvládli. Pre víťazstvo sme prišli, s víťazstvom odchádzame," vyhlásil pre TASR tréner Prievidze Saša Jankovič.



Podobne ako v prvej konfrontácii týchto dvoch tímov, tak aj teraz to neboli nejaké strelecké preteky. Nik sa nedokázal výraznejšie bodovo utrhnúť, vedenie sa menilo až 20-krát. "Celkovo to bolo napínavé. Kutaisi začalo s veľkou intenzitou, chceli uhájiť domácu palubovku, ale my sme zostali koncentrovaní a v koncovke sme ich dokázali zastaviť. Veľká bitka medzi oboma tímami o víťazstvo," zhodnotil duel s 30 bodmi najlepší strelec hostí Daishon Smith.



Prievidzský tím prežil neraz ťažké chvíle, keď musel sťahovať manko, aby zostal v hre o dôležité dva body do tabuľky. Či už to bolo vo štvrtej štvrtine, ale najmä počas prvého a druhého predĺženia. "Aj keď sme prehrávali, tak sme sa snažili hráčov počas oddychového času upokojiť, že je ešte dosť času a je potrebné byť trpezliví. Všetko začínalo od obrany, podarilo sa nám urobiť šnúru a otočili sme to. Žiaľ, neudržali sme to do konca riadneho hracieho času a muselo sa ísť do predĺženia, ale dôležité bolo, že hráči verili. Držali sme a bojovali sme spolu, na konci sme to zvládli. Rozhodol charakter hráčov. Pri vyčerpaní potiahli na dno svojich síl, niektorí hráči hrali aj 50 minút, čo asi nikdy nezažili vo svojej kariére. O to potom to víťazstvo chutí lepšie. Bolo to hore-dole, ale nevzdali sme to. Verím, že takáto výhra posilní celé mužstvo a prinesie nám niečo do budúcna," uviedol kouč Prievidze.



Rozhodne však nič nečakal, čo sa bude diať v súboji o víťazstvo. Kutaisi malo v rukách loptu v momentoch, keď sa rozhodovalo o osude stretnutia, ale mnohí nechápali ich rozhodnutiam. Viackrát nevyužili časový limit na zakončenie útoku a niekedy dokonca úmyselne zahadzovali trestné hody. Cieľ vyhrať o potrebný bodový rozdiel im však ani v predĺženiach nevychádzal. "V predĺžení sme pochopili ich taktiku, že chcú vyhrať o 9 bodov, preto sme sa snažili vysvetliť hráčom, že im nemôžeme dovoliť šnúru. My sme chceli vyhrať normálnym spôsobom. Takticky to bolo v závere také, že nikdy nevieš, čo sa môže stať. Úmyselne chceš zahodiť trestné hody, ale môže ti to padnúť a prehrať zápas. V koncovkách nám to nevychádzalo, ale vyšlo to v treťom predĺžení. Sme šťastní za toto víťazstvo. Nebol to krásny basketbal, ale dôležitý je triumf a je stále šanca písať históriu," vyhlásil Jankovič.



Prievidzským hrdinom sa napokon stal Daishon Smith, osembodovou šnúrou v treťom predĺžení vypracoval pre svoj tím rozhodujúci náskok a po výsledku 108:104 sa mohol radovať so spoluhráčmi z víťazstva: "Prvýkrát v kariére som hral tri predĺženia. Prekvapili ma, keď nechceli v závere zakončiť a poslať zápas do predĺženia. Ich rozohrávač Joiner mi počas druhého predĺženia povedal, že chcú ďalší extra čas, aby vyhrali o 9 a viac bodov. Bolo to divná, ale nutná taktika z ich strany. Pre nás je to veľké víťazstvo, pretože budúci týždeň máme doma šancu priblížiť sa postupu. O tomto sme všetci v auguste snívali, pracovali sme veľmi tvrdo, aby sa to udialo a dúfam, že dokončíme svoju misiu."



Zástupca Tipos SBL má skvelú východiskovú pozíciu po štyroch zápasoch J-skupiny, v tabuľke je na druhom mieste s troma výhrami a jednou prehrou, vďaka čomu má všetko vo svojich rukách. Do druhej fázy EP FIBA postupuje okrem víťazov aj šesť najlepších tímov z druhých miest, z tohto pohľadu je budúcotýždňový domáci duel s bulharským Botevgradom kľúčový. "Nik nečakal, že po štyroch zápasoch budeme mať bilanciu 3-1. Je to skvelý výsledok. Pred stretnutím s Botevgradom je to v našich rukách. Verím, že to zvládneme, bude plná hala a fanúšikovia nás prídu podporiť. Ak by sa nám podarilo postúpiť do druhého kola, tak nás opäť očakávajú atraktívni súperi. Aj keď prídu ťažké chvíle, tak verím, že takéto stretnutie nám ukázalo, že si môžeme veriť a bojovnosťou to zvládneme," dodal na záver tréner Prievidze.