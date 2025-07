Prievidza v kvalifikácii EP FIBA proti Cibone, Levice spoznali súperov

Žreb kvalifikácia a skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA:



KK Cibona Záhreb (Chor.) - BC Prievidza (SR)







D-skupina: PATRIOTI LEVICE (v prípade neúčasti v skupinovej fázy LM), Keravnos BC (Cyp.), KK Cedevita Junior (Chor.), KK Pelister Bitola (S. Mac.) (v prípade neúčasti v skupinovej fázy LM)



J-skupina: BC PRIEVIDZA (v prípade postupu z kvalifikácie), JDA Dijon Basket (Fr.), Pallacanestro Reggiana (Tal.) (v prípade neúčasti v skupinovej fázy LM), Elan Chalon (Fr.) (v prípade neúčasti v skupinovej fázy LM)

Mníchov 23. júla (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza narazia v kvalifikácii Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) na chorvátsku Cibonu Záhreb. Patrioti Levice sa v prípade neúspešného účinkovania v kvalifikácii Ligy majstrov (LM) predstavia v D-skupine spolu s cyperským Keravnosom, chorvátskou Cedevitou a severomacedónskym Pelisterom. Rozhodol o tom žreb v nemeckom Mníchove.Tipos Slovenská basketbalová liga (Tipos SBL) tak môže mať v sezóne 2025/2026 EP FIBA dvojnásobné zastúpenie, ako tomu bolo v predchádzajúcom ročníku. Vtedy tiež najvyššiu slovenskú súťaž zastupovali Prievidza a Levice, obom tímom tesne ušla s bilanciou štyroch výhier a dvoch prehier účasť v ďalšej fáze súťaže.Prievidza sa opäť predstaví najskôr v kvalifikácii, oproti predošlej účasti bola pred žrebom v pozícii nasadeného tímu. Doterajším maximom celku z hornej Nitry je účasť v druhej fáze EP FIBA v sezóne 2016/2017. V kvalifikácii čaká na ňu jedna z najslávnejších basketbalových značiek Balkánu a bývalej Juhoslávie, v klubovej vitríne má Cibona desiatky víťazných trofejí, vrátane úspechov v Eurolige alebo Jadranskej lige. V predchádzajúcom ročníku hrala Jadranskú ligu a v domácej súťaži sa dostala do semifinále. Do FIBA súťaží sa vracia po takmer 10-ročnej odmlke. Ak sa Prievidžanom podarí uspieť, tak na nich v J-skupine čaká francúzske duo Dijon a Chalon. Oba celky majú bohaté skúseností z FIBA súťaží, Chalon hrával mimo iného Euroligu a Dijon sa v predchádzajúcom ročníku EP FIBA dostal do semifinále. Tretím súperom bude talianska Reggiana, ktoré je okrem iného víťazom Eurochallenge súťaže z roku 2014 a finalista Eurocupu z roku 2022.Úradujúci šampión Tipos SBL sa v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) predstaví štvrtú sezónu po sebe. Podobne ako pri doterajšom účinkovaní, tak aj teraz sa vybral najskôr cestou kvalifikácie LM a v prípade neúčasti v skupinovej fáze, má garantované miesto v skupinovej fáze EP FIBA. Pred žrebom sa nachádzal v prvom výkonnostnom koši. V D-skupine narazí na starý známy cyperský Keravnos, s ktorým si zahral v tejto súťaži v sezóne 2022/2023. Vtedy s ním uhral výhru (86:80) a prehru (68:77). Chorvátska Cedevita hrá druhú Jadranskú ligu a je vlastne nováčikom v basketbale. Severomacedónsky Pelister patrí v domácej súťaži ku špičke, podobne ako Levice, tak aj tento tím sa zúčastní kvalifikácie LM. Najďalej sa tím trénera Michala Madzina dostal v sezóne 2022/2023, keď sa prebojoval medzi 16 najlepších a nebol ďaleko od účasti vo štvrťfinále.Celkovo sa skupinovej fázy EP FIBA zúčastní 40 klubov – 14 malo pred žrebom istotu miestenky, 19 využilo možnosť z kvalifikačných turnajov LM a o zostávajúcich sedem miest zabojujú tímy v kvalifikácii. V prípade nevyužitia miesteniek z kvalifikácie LM dostanú možnosť neúspešné tímy z kvalifikácie EP FIBA ako tzv. „lucky looseri“. Kvalifikácia sa uskutoční 24. septembra a 1. októbra systémom doma-vonku, ďalej ide tím s lepším celkovým skóre z dvojzápasu. Skupinová fáza je na programe od 15. októbra do 19. novembra. Do ďalšieho kola súťaže postupujú priamo len víťazi skupín, doplní ich šesť najlepších tímov z druhých miest.