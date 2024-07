Prievidza v kvalifikácii, Leviciam by nemala ujsť skupina

Mníchov 10. júla (TASR) – Európsky pohár FIBA (EP FIBA) bude mať v novom ročníku zastúpenie zo Slovenskej basketbalovej ligy. Prievidzu čaká na konci septembra kvalifikácia, Leviciam by nemala ujsť účasť v skupinovej fáze.



Pôvodne sa do tejto súťaže pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) prihlásili tiež Spišskí Rytieri, ale vicemajster napokon stiahol prihlášku a premiérovo sa predstaví v Európskej severskej basketbalovej lige (ENBL). Prievidza si EP FIBA zahrá po siedmich rokoch.



"Mňa, ako trénera veľmi teší, že sme sa prihlásili do kvalifikácie Európskeho pohára FIBA. Všetci vieme, že je to veľmi kvalitná súťaž, v ktoré nás pravdepodobne čakajú mužstvá, ktoré majú už dlhodobo skúsenosti s európskymi pohármi a s veľkými rozpočtami. My však dáme do toho všetko, čo v nás je, aby sme čo najlepšie reprezentovali nielen klub a mesto Prievidza, ale aj samotný slovenský basketbal," cituje trénera Prievidze Sašu Jankoviča portál basketliga.sk.



Pred žrebom sa jeho tím ocitol medzi nenasadenými klubmi, naraziť tak môže na jedného z týchto súperov – Anorthosis Famagusta (Cyp.), Bilbao Basket (Šp.), JDA Bourgogne Dijon (Fr.), Alba Fehérvár (Maď.), BC Peč (Kos.), Sporting CP (Portug.), BC Dnipro (Ukr.). Kvalifikácia sa uskutoční systémom doma-vonku 24. a 27. septembra. Ak by sa náhodou Prievidzi nepodarilo postúpiť z kvalifikácie, tak ešte existuje šanca na účasť v skupinovej fáze, ak niektorý z neúspešných účastníkov kvalifikácie Ligy majstrov nevyužije právo účasti v EP FIBA.



Vopred isté miesto v skupinovej fáze EP FIBA má 15 klubov, o ďalších 7 miest zabojujú kluby v kvalifikácii. Z účastníkov kvalifikácie Ligy majstrov predbežne prejavilo záujem o skupinovú fázu 19 družstiev, celkovo je k dispozícii 18 miesteniek. Na tomto zozname sa nachádza aj aktuálny majster Slovenska, Patrioti Levice, ktorý si zahral túto súťaž v predchádzajúcich dvoch ročníkoch.



„Žlto-zelení“ si najskôr zahrajú vo štvrťfinále Ligy majstrov, kde na nich čaká gruzínske Kutaisi. Ak by sa im podarilo prebojovať z niektorej z kvalifikačných fáz, tak by im na základe renkingu nemalo ujsť miesto v skupinovej fáze EP FIBA.



Žreb kvalifikácie a skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA sa uskutoční v piatok 19. júla o 11.00 h.