Prievidza v Severnom Macedónsku podľahla Pelisteru 83:90

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prievidza aj Pelister majú po vzájomnom súboji na konte jedno víťazstvo a jednu prehru.

Autor TASR
Bitola 22. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza podľahli Pelisteru Bitola 83:90 vo svojom druhom vystúpení v D-skupine Európskeho pohára FIBA. V stredu na palubovke severomacedónskeho súpera prehrávali vo štvrtej štvrtine o 20 bodov, a hoci v závere zdramatizovali duel šnúrou 18:0, v poslednej minúte už obrat nedokonali.

Prievidza aj Pelister majú po vzájomnom súboji na konte jedno víťazstvo a jednu prehru. Zverencov trénera Garetha Murrayho teraz čakajú v súťaži ešte dve stretnutia na palubovkách súperov. Pred vlastnými divákmi sa predstavia najbližšie v stredu 12. novembra proti Pelisteru. Do vyraďovacej časti postúpi priamo víťaz skupiny a ešte aj šesť najlepších z desiatky mužstiev na druhých miestach. V úvodnom stredajšom dueli D-skupiny chorvátska Cedevita zvíťazila na palubovke cyperského Keravnosu 105:82.



Európsky pohár FIBA - D-skupina:

KK Pelister Bitola - BC Prievidza 90:83 (41:40)

zostava a body Prievidze: Toussaint 24 (6 trojok), Thomas 12, Tolbert 10, Alihodžič 8, Hlivák 0 (Reynolds 19, Smith 6, Maring 4, Jašš a Novák 0)

najviac bodov za Pelister: Price 25, Maleševič 18, Wilson 13

TH: 11/7 - 11/8, fauly: 15:18, trojky: 11:11, rozhodovali: Grigioni (Tal.), Zanev (Bul.) a Blahout (ČR), štvrtiny: 18:22, 23:18, 27:16, 12:27.




„Baníci“ od úvodu tesne viedli, najviac o 7 bodov, ale domáci aj vďaka šnúre 8:0 v otočili skóre vo svoj prospech a po prvej polovici stretnutia viedli najtesnejším možným rozdielom (41:40). Za Prievidzu sa presadzoval najmä Američan Toussaint, ktorý sa v prvom polčase postaral o päť zo šiestich trojok hostí.

Hráči severomacedónskeho klubu po zmene strán dominovali a po 11-bodovej sérii si vypracovali dvojciferné vedenie. Pelister si udržal herný rytmus aj v úvode záverečnej 10-minútovky a nakrátko odskočil na 20-bodový rozdiel. Murrayho zverenci sa však nevzdali a šnúrou 18:0 sa priblížili na rozdiel jediného koša vyše minútu pred koncom. Nevídaný obrat ale napokon nedotiahli.



druhý výsledok D-skupiny

Keravnos Nikózia - KK Cedevita Junior Záhreb 82:105 (35:61)



ďalší program Prievidze:

streda 29. októbra, 19.00 h: Cedevita - Prievidza

streda 5. novembra, 18.00 h: Keravnos - Prievidza

streda 12. novembra, 19.00 h: Prievidza - Pelister

streda 19. novembra, 19.00 h: Prievidza - Cedevita

