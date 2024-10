VIDEO: Prievidza vstúpila do EP FIBA výhrou 77:69 nad Kutaisi

Európsky pohár FIBA – J-skupina:



BC Prievidza – BC Kutaisi 2010 77:69 (37:40)



Prievidza: Jordan 17, Jackson 16, Dean 12, Krestinin 4, Bolek 2 (Smith 16, Raitanen 5, Jašš 3, Hlivák 2, Mrviš 0)



Najviac bodov Kutaisi: Korsantia 24, Dvališvili 18, Sulaberidze 9



TH: 21/18 – 17/7, fauly: 20:16, trojky: 7:8, rozhodovali: Hekimoglu (Tur.), Bijedič (Bos. a Herc.), Lučič (Č. Hora), štvrtiny: 17:18, 20:22, 24:12, 16:17, 1327 divákov.

hlasy po zápase:



Saša Jankovič, tréner Prievidze: "Víťazstvo je veľmi cenné, prišlo to proti ťažkému súperovi, ktorý nám vôbec nevyhovoval so svojou zostavou. Celý čas v podstate hrali so štyrmi pivotmi, plus zónu. Aj keď sme sa na to pripravili, tak keď prídeš na ihrisko, také niečo sme v slovenskej lige nemali. Našim zámerom bolo hrať rýchly basketbal a s nižšou zostavou, ale prvý polčas sme trpeli. Nehrali sme to, čo sme trénovali, nebola správna energia, ale po polčase sme zmenili nejaké veci. Začali sme agresívnejšou obranou, dávali sme ľahké body z protiútokov a zlomiť ich pomalú hru."



Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: "Sme radi za toto víťazstvo. Gratulujem celému tímu. Určite sa to nerodilo ľahko, ani zápas asi neulahodil oku diváka. Prvý polčas sme hrali veľmi individualisticky, z toho pramenili ich ľahké koše. Robili sme mnoho chýb v útoku, nepadli nám nejaké strely, to je pravda, ale to nám nepadlo ani v druhom polčase. Musíme sa z toho poučiť, hrať viac tímovo a viac zamakať."

Prievidza 9. októbra (TASR) – Basketbalisti BC Prievidza odštartovali účinkovanie v J-skupine Európskeho pohára FIBA víťazstvom 77:69 nad gruzínskym BC Kutaisi 2010. O druhý úspech zabojuje zástupca Tipos SBL v stredu 16. októbra o 18.00 h na palubovke bulharského BC Balkan Botevgrad.Kutaisi síce chýbali v zostave obe americké posily, ale v Prievidzi nastúpilo s tvrdou defenzívou a od úvodu robilo domácim veľké problémy. Zverenci trénera Sašu Jankoviča síce najskôr mierne viedli, ale mimo dvojice Jackson a Dean sa dlho nik ďalší nevedel bodovo presadiť. Hostia boli v tejto fáze lepším tímom na palubovke, ale na tabuli sa to výraznejšie neprejavovalo. Prievidza prehrávala po prvej štvrtine len o bod – 17:18. V druhej časti pokračoval podobný priebeh, gruzínsky tím zaznamenal za tri minúty bodový úsek 10:2 a domáci museli reagovať oddychovým časom. Time out pomohol, Smith ťahal prievidzský tím, aby krok po kroku zrovnával skóre stretnutia. V poslednej minúte sa to aj podarilo, ale v prvom polčase malo posledné slovo Kutaisi, Dvališvili trojkou upravoval z pohľadu hostí na 40:37.Prestávka Prievidzi pomohla, pretože do druhého polčasu nastúpila ako vymenená. Strelecky efektívna, defenzívne pevná a za tri a pol minúty sa 10-bodovou šnúrou dostala na koňa. Kutaisi bolo v novej situácii, ale veľmi rýchlo sa otriaslo z tohto náporu a v siedmej minúte dokonca vyrovnalo na 50:50. Domáci basketbalisti však predviedli vynikajúci záver, stav 61:52 pred poslednou štvrtinou bol ich najvyšším vedením v zápase. Gruzínsky tím podľa očakávania ešte pritvrdil, aby skomplikoval domácu cestu za úspešným vykročením do skupinovej fázy. Prievidza sa však nenechala rozladiť a sebavedomo si išla za prvou výhrou. Plán sa jej podarilo splniť, aj druhý domáci európsky zápas v tejto sezóne zvládla.