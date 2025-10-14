< sekcia Šport
Prievidza začína skupinu v EP s Keravnosom, Murray: Postúpiť ďalej
Zástupcovia Tipos Slovenskej basketbalovej ligy pokračujú v nastolenom trende účasti v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie.
Prievidza 14. októbra (TASR) - Druhý rok po sebe čaká basketbalistov BC Prievidza účinkovanie v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). Celku z hornej Nitry sa opäť podarilo prebojovať do súťaže v pozícii tzv. „lucky losera“, to však nič nemení na ambícii zabojovať o postup do druhej fázy súťaže. Na začiatok privítajú doma zverenci trénera Garetha Murrayho v rámci D-skupiny v stredu 15. októbra o 19.00 h cyperského vicemajstra Keravnos BC.
Zástupcovia Tipos Slovenskej basketbalovej ligy pokračujú v nastolenom trende účasti v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Levice mali garantované miesto v prípade neúspechu v kvalifikácii Ligy majstrov, Prievidza si musela prejsť kvalifikačným dvojzápasom. „Z pozície trénera to bude môj tretí rok v tejto súťaži, druhý po sebe na lavičke Prievidze. Teším sa z toho, je to dobrá skúsenosť. Hráme proti tímom z iných krajín, s iným štýlom basketbalu. Najdôležitejšia je adaptácia na európsky basketbal a štýl pískania rozhodcov. Sme radi, že sme opäť súčasťou skupinovej fázy. Bol to jeden z našich cieľov, aby sme pomohli slovenskému basketbalu. Chceme pomôcť koeficientu a dostať Prievidzu späť na mapu európskych súťaží. Je to však len prvá časť nášho cieľa,“ povedal pre TASR tréner Prievidze Gareth Murray.
Skúsenosti z predchádzajúceho ročníka padnú určite vhod, najmä z pohľadu nahusteného programu zápasov v kombinácii s účinkovaním v domácej lige. „Bude to výzva. Každý tím, ktorý sa dostal do tejto súťaže, má určite kvalitu. Pre mňa a môj tím je to, že hráme skupinu, výzva k splneniu ďalšieho cieľa. Chceme vyhrať skupinu a ísť do ďalšej fázy. Sezónu sme nezačali síce najlepšie, ale pracujeme na drobných detailoch, na ktoré sa musíme zamerať. Basketbal je tímový šport, preto niekedy treba čas, aby veci zapadli do seba,“ uviedol prievidzský krídelník Anderson Tolbert.
Výhodou v tomto smere je fakt, že spolu so spoluhráčmi sú naplno v zápasom rytme. Všetko odštartoval kvalifikačný dvojzápas s chorvátskou Cibonou Záhreb, na ktorý nadviazali troma ligovými zápasmi. „Zápasy s Cibonou boli veľmi dôležité a náročné, ale v skorej fáze sezóny. Teraz sme v zápasovom nasadení, ale museli sme sa prispôsobiť niektorým zraneniam, takže nenapredujeme tak, ako som si predstavoval. Chýbajú nám pivoti, takže to zmenilo aj náš herný štýl. Domácu súťaž sme začali dvoma prehrami, preto víkendová výhra nad Spišskými Rytiermi bola dôležitá. Nehrá sa tam ľahko, takže tento úspech nám dodal sebavedomie. Boli tam chyby, ale teší ma výhra,“ zhodnotil Murray doterajšie zápasy a výsledky tímu.
Situácia s „lucky losermi“ napokon Prievidzu priradila do skupiny, ktorá mala pôvodne patriť Leviciam. V najbližších týždňoch tak opäť príde na stret s chorvátskym tímom, konkrétne Cedevitou Junior a družstvom zo Severného Macedónska - Pelisterom. Na začiatok pricestuje ale do prievidzskej športovej haly cyperský Keravnos. „Keravnos hrá fyzicky, majú veľkosť a hráčov s potenciálom skórovať. V tíme sú skúsení hráči, takže nás nečaká nič jednoduché. Budeme čeliť odlišnému basketbalu, na Cypre sa nehrá napríklad tak rýchlo ako na Slovensku, ale za to fyzickejšie,“ myslí si kouč Prievidze.
Výhodou na začiatku účinkovania v skupinovej fáze EP FIBA môže byť domáce prostredie, ktoré dopomohlo napríklad k triumfu nad Cibonou. „Som vďačný za to, že prvý zápas hráme doma. Očakávam skvelú atmosféru, fanúšikovia Prievidze sú úžasní. Najdôležitejšie však bude uspieť. Musíme si lepšie vážiť loptu, doskakovať a každý z nás musí ukázať svoje silné stránky. Víťaziť v pohárovej Európe nie je jednoduché,“ vyjadril sa Tolbert.
Pred rokom bojovala Prievidza do posledného kola o možnosť pokračovať v súťaži, teraz im oficiálny web súťaže priradil rolu favorita v rámci D-skupiny a teda tímu, ktorý by mal priamo postúpiť do druhej fázy EP FIBA. „Našim cieľom je postúpiť ďalej. Na úvod bolo ambíciou prebojovať sa sem, teraz sa pokúsime prebojovať do druhej fázy. Čakajú nás ťažkí súperi, do toho domáca súťaž. Nechceme byť len do počtu, treba mať ambíciu. Postupne si ideme za našimi cieľmi v najbližších mesiacoch. Všetci na nich budeme pracovať naplno,“ vyhlásil Murray.
Do druhej fázy EP FIBA priamo postupujú len víťazi skupín, k ním sa pridá šesť najlepších družstiev z druhých miest. Pre ostatné družstvá sa účinkovanie v súťaži končí.
Program BC Prievidza v D-skupine Európskeho pohára FIBA 2025/2026:
streda 15. októbra, 19.00 h: BC Prievidza - Keravnos BC
streda 22. októbra, 19.00 h: KK Pelister Bitola - BC Prievidza
streda 29. októbra, 19.00 h: KK Cedevita Junior - BC Prievidza
streda 5. novembra, 18.00 h: Keravnos BC - BC Prievidza
streda 12. novembra, 19.00 h: BC Prievidza - KK Pelister Bitola
streda 19. novembra, 19.00 h: BC Prievidza - KK Cedevita Junior
