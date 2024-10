Prievidza začne doma s Kutaisi, Jankovič: Máme svoje zbrane

Program BC Prievidza v J-skupine EP FIBA:



streda 9. októbra, 19.00 h: BC Prievidza – BC Kutaisi 2010

streda 16. októbra, 18.00 h: BC Balkan Botevgrad – BC Prievidza

utorok 22. októbra, 19.00 h: BC Prievidza – Bilbao Basket

streda 30. októbra, 17.00 h: BC Kutaisi 2010 – BC Prievidza

streda 6. novembra, 19.00 h: BC Prievidza – BC Balkan Botevgrad

streda 13. novembra, 20.00 h: Bilbao Basket – BC Prievidza

Prievidza 8. októbra (TASR) – Po siedmich rokoch sú basketbalisti BC Prievidza späť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). Na úvod svojho účinkovania v J-skupine privítajú doma gruzínske BC Kutaisi 2010 (streda 9. októbra o 19.00 h). Bronzový tím z predchádzajúceho ročníka Tipos SBL sa pokúsi v kvalitnej konkurencii zabojovať o postup do ďalšej fázy.Prievidza sa dostala do skupinovej fázy ako tzv. lucky loser, keď síce v kvalifikačnom dvojzápase s maďarskou Albou Fehérvár neuspela (102:85, 104:84), ale na základe skóre si vybojovala miesto v J-skupine. Po mnohých rokoch tak bude mať EP FIBA dvojnásobné slovenské zastúpenie. „,“ povedal pre TASR pred úvodným zápasom tréner Prievidze Saša Jankovič.Posledná účasť klubu z hornej Nitry priniesla postup do druhej fázy súťaže, o niečo podobné sa pokúsia aj teraz. Pred stredajším domácim vystúpením sa naladili ligovými výhrami nad Handlovou (94:66) a Svitom (104:85). „“ uviedol prievidzský kouč.K dispozícii má síce skúsené družstvo oproti predchádzajúcim rokom, ale pre mnohých hráčov je to premiérová konfrontácia v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Ukazuje sa to aj pri kvalite súperov nielen v skupinovej fáze, ale už aj v kvalifikácii. „“ zamyslel sa krídelník BC Lukáš Bolek.Na úvod sa im postaví do cesty majster Gruzínska, Kutaisi. Prednedávnom si s ním v rámci kvalifikácie Ligy majstrov zmerali sily Patrioti Levice, v súboji šampiónov uspel zástupca najvyššej slovenskej súťaže. „“ vyjadril sa Jankovič.Okrem gruzínskeho tímu sú súpermi Prievidze španielske Bilbao a bulharský Botevgrad. „,“ zamyslel sa tréner Prievidze.Z prvej fázy EP FIBA ide ďalej priamo len víťaz, ku ktorému sa pridá 6 najlepších klubov z druhých miest. „,“ vyhlásil Jankovič. Stretnutie BC Prievidza s BC Kutaisi 2010 odvysiela v priamom prenose športová televízia STVR: Šport.