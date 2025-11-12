< sekcia Šport
Prievidza zdolala severomacedónsky Pelister 97:82
Slovenský tím nastúpi na svoj ďalší zápas v stredu 19. novembra v domácom prostredí proti chorvátskemu klubu Cedevita Záhreb.
Autor TASR
Prievidza 12. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza zdolali severomacedónsky tím KK Pelister 97:82 vo svojom piatom zápase v D-skupine Európskeho pohára FIBA. Triumfovali tak v treťom stretnutí za sebou a udržali si druhé miesto i šancu na postup do ďalšej fázy. Slovenský tím nastúpi na svoj ďalší zápas v stredu 19. novembra v domácom prostredí proti chorvátskemu klubu Cedevita Záhreb.
Európsky pohár FIBA - D-skupina:
BC Prievidza - KK Pelister Bitola 97:82 (49:33)
zostava a body Prievidze: Reynolds 23, Tolbert 17, Maring 14, Alihodzic 13 (10 doskokov), Davontrey 9, Hlivák 9, Toussaint 8, Novák 4, Hrico, Kokavec, Krutcký
najviac bodov Pelister: Bracy-Davis 19, Krstevski 16, Malesevic 15
TH: 10/9 - 30/23, trojky: 20/6 - 22/3, rozhodovali: Binders-Čoders (Lot.), Parlak (Tur.), Papaioannou (Švaj.), štvrtiny: 27:17, 22:16, 25:22, 23:27
BC Prievidza - KK Pelister Bitola 97:82 (49:33)
zostava a body Prievidze: Reynolds 23, Tolbert 17, Maring 14, Alihodzic 13 (10 doskokov), Davontrey 9, Hlivák 9, Toussaint 8, Novák 4, Hrico, Kokavec, Krutcký
najviac bodov Pelister: Bracy-Davis 19, Krstevski 16, Malesevic 15
TH: 10/9 - 30/23, trojky: 20/6 - 22/3, rozhodovali: Binders-Čoders (Lot.), Parlak (Tur.), Papaioannou (Švaj.), štvrtiny: 27:17, 22:16, 25:22, 23:27
hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport/:
Gareth Murray, tréner BC Prievidza: „Začali sme zápas dobrou obranou a dobrým pohybom lopty. Druhá štvrtina bola pomalšia, ale v jej polovici sme navýšili náskok. Obrana nebola až taká dobrá, v závere dostali šancu aj mladí.“
Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: „Návrat domov bol dlhý, tešili sme sa a zvládli sme to. Pred poslednými dvoma domácimi zápasmi sme mali jasný cieľ oba vyhrať, ak chceme postúpiť. Prvú polovicu máme za sebou a čaká nás Záhreb.“
Gareth Murray, tréner BC Prievidza: „Začali sme zápas dobrou obranou a dobrým pohybom lopty. Druhá štvrtina bola pomalšia, ale v jej polovici sme navýšili náskok. Obrana nebola až taká dobrá, v závere dostali šancu aj mladí.“
Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: „Návrat domov bol dlhý, tešili sme sa a zvládli sme to. Pred poslednými dvoma domácimi zápasmi sme mali jasný cieľ oba vyhrať, ak chceme postúpiť. Prvú polovicu máme za sebou a čaká nás Záhreb.“
ďalší výsledok:
KK Cedevita Záhreb - Keravnos BC 85:68 (36:24)
tabuľka D-skupiny
1. Cedevita 5 5 0 467:385 10
2. PRIEVIDZA 5 3 2 456:387 8
3. Pelister 5 1 4 408:468 6
4. Keravnos 5 1 4 376:467 6
ďalší program v D-skupine EP FIBA:
streda 19. novembra, 19.00 h
BC PRIEVIDZA - KK Cedevita Záhreb
KK Pelister Bitola - Keravnos BC
KK Cedevita Záhreb - Keravnos BC 85:68 (36:24)
tabuľka D-skupiny
1. Cedevita 5 5 0 467:385 10
2. PRIEVIDZA 5 3 2 456:387 8
3. Pelister 5 1 4 408:468 6
4. Keravnos 5 1 4 376:467 6
ďalší program v D-skupine EP FIBA:
streda 19. novembra, 19.00 h
BC PRIEVIDZA - KK Cedevita Záhreb
KK Pelister Bitola - Keravnos BC