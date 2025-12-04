Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prievidza zdolala Spišských Rytierov 104:99, Toussaint s 39 bodmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Hosťom nestačilo ani 28 bodov Isaiaha Hilla a 26 bodov Joshuu Jeffersona.

Autor TASR
Prievidza 4. decembra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili vo štvrtkovej predohrávke 13. kola TIPOS SBL nad Spišskými Rytiermi 104:99. Triumf domáceho tímu režíroval Joe Toussaint, ktorý dosiahol 39 bodov, čo najvyšší bodový zápis v tejto sezóne. Hosťom nestačilo ani 28 bodov Isaiaha Hilla a 26 bodov Joshuu Jeffersona. Prievidza si pripísala druhé víťazstvo za sebou a v tabuľke figuruje na treťom mieste, Rytierom patrí ôsma priečka.



predohrávka 13. kola TIPOS SBL:

BC Prievidza - Spišskí Rytieri 104:99 (48:50)

Najviac bodov: Toussaint 39, Thomas 17, Smith 12 - Hill 28, Jefferson 26, Stevanovič 15
.

