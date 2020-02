Prievidza získala prvýkrát v histórii Slovenský pohár

Final Four Budiš Slovenský pohár - finále:



BC Prievidza - BKM Lučenec 75:63 (30:23)



zostava a body:



Prievidza: Gačeša 21, Guillory 15, Antoni a Johnson po 4, Jovanovič 2 (Delič 13, Durmo 12, Majerčák 5)



Lučenec: Murray-Boyles 15, Dunne 13, Anikienko 9, Jackuliak 2, Eudy 0 (Woods 11, Musil 6, Agusi 3, Miloševič a Zorvan po 2, Grenda a Suja 0) TH: 24/16 - 14/7, fauly: 17 - 22, trojky: 7 - 8, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Doušek, štvrtiny: 15:11, 15:12, 19:17, 26:23 2200 divákov.



Prehľad víťazov Slovenského pohára mužov:



1994/95 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



1995/96 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BK Slovakofarma Pezinok



1997/98 BK Chemosvit Svit



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Chemosvit Svit



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 AŠK Inter Slovnaft Bratislava



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 Chemosvit Svit



2005/06 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves



2006/07 E.S.O. Lučenec



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 AB Cosmetics Pezinok



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil



2011/12 BK Bemaco SPU Nitra



2012/13 MBK Rieker Komárno



2013/14 BK Iskra Svit



2014/15 BK Inter Incheba Bratislava



2015/16 BK Inter Bratislava



2016/17 KB Košice



2017/18 KB Košice



2018/19 BK Levickí Patrioti



2019/20 BC Prievidza



Prievidza 15. februára (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza získali prvýkrát v histórii klubu Slovenský pohár, vo finálovom súboji zdolali BKM Lučenec 75:63. Tím z Hornej Nitry premenil tretiu účasť vo finále v zisk trofeje, po dvoch rokoch sa z celkového triumfu tešil organizátor záverečného turnaja. Cenu pre najužitočnejšieho hráča finále získal bosniacky krídelník Ibrahim Durmo z BC Prievidza.Na prvé body si museli diváci počkať až do konca druhej minúty, bolo totiž cítiť dôležitosť duelu, na oboch stranách bola badateľná nervozita a aj nepresnosti. Lučenčania začali o čosi lepšie, vďaka lepšej streľbe a defenzíve sa ujali vedenia. Potom ich však zradila vlastná nedisciplinovanosť, čo Prievidza využila k úseku 9:0, po ktorom otočila duel na svoju stranu. Domáci tím napokon viedol po prvej štvrtine 15:11. V druhej 10-minútovke sa Prievidza postupne dostávala do trháku, výrazne jej k tomu pomáhalo pod košom duo Durmo-Gačeša. Lučenec chvíľkovo na svojho súpera zatlačil, po prvom polčase však prehrával 23:30.Po prestávke sa vybičovali emócie na oboch stranách, o každý bod sa tvrdo a tuho bojovalo. Prievidza vstúpila do druhého polčasu aktívnejšie, ale tentoraz bola ona tým nedisciplinovaným tímom. Lučenčania využili ponúknutej šance a držali si nádej na obrat. Domáci však kontrovali 8 bodmi v rade, po ktorých preklopili svoje vedenie do dvojcifernej hodnoty. Prievidza sa dostala herne a psychicky na koňa, po tretej štvrtine vyhrávala 49:40. Zverenci trénera Krunoslava Krajnoviča kontrolovali dianie na palubovke, v záverečnej perióde nepripúšťali zo svojej strany žiadnu dramatizáciu. Bezpečne si držali dvojciferné vedenie, dôležité body prichádzali hlavne od podkošovej dvojice Delič a Gačeša. Koncovka sa už iba dohrávala, domáci si mohli vychutnávať zaslúžený triumf., tréner Prievidze:hráč Prievidze:, tréner Lučenca:, hráč Lučenca: