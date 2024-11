Prievidza zvíťazila doma nad Botevgradom 83:59

Európsky pohár -J-skupina:



BC Prievidza – BC Balkan Botevgrad 83:59 (26:28)



Prievidza: Smith 27, Jordan 18, Jackson 15, Dean 8, Raitanen 6 (Krestinin a Mrviš po 3, Kincel 2, Bolek 1, Hlivák 0)



Najviac bodov za Botevgrad: Grozev 12, Jones 9, Marshall 8



TH: 16/10 – 6/5, fauly: 12 - 21, trojky: 13 - 6, rozhodovali: Zupančič (Slov.), Čavar (Bos. a Herc.), Ciburis (Gréc.), štvrtiny: 14:15, 12:13, 30:12, 27:19, 1641 divákov.

Hlasy po zápase:



Saša Jankovič, tréner Prievidze: „Nerodilo sa to úplne ľahko. Prvý polčas sme boli v úplnom kŕči, sami sebe sme boli najväčším nepriateľom a zodpovednosť beriem za túto časť na seba. Asi som nedostatočne uvoľnil, boli sme pod určitým tlakom, aj keď som si myslel, že prácou na tréningoch sme sa z toho dostali. Potrebovali sme taký impulz. Jeden druhému sme však verili, že energia a všetko okolo príde. V druhom polčase sa to zlomilo a hrali sme skvele.“



Samuel Kincel, hráč Prievidze: „Opäť sme začali vlažne, bez energie. Chceli sme začať s energiou, stále však na nás ešte trochu dolieha stres, alebo únava. Mali sme v hlavách to, o čo hráme. Po polčase sme si v šatni niečo povedali, začali sme hrať lepšie a potom sa to zlomilo. Sme radi.“



Daishon Smith, hráč Prievidze: „Bol to taký hore-dole zápas. Hostia na nás vybehli, mysleli sme si, že tým, že už nemôžu postúpiť do ďalšej fázy, tak budú hrať uvoľnenejšie. My sme sa však vrátili do zápasu, zabojovali a ako tím uspeli.“

Prievidza 6. novembra (TASR) – Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili v predposlednom vystúpení v J-skupine Európskeho pohára FIBA doma nad bulharským BC Balkan Botevgrad 83:59. Touto výhrou si poistili druhé miesto v tabuľke, aktuálne majú na konte štyri víťazstvá a jednu prehru. Skupinovú fázu uzatvoria v stredu 13. novembra o 20.00 h na palubovke španielskeho Bilbaa.Z oboch strán to bol nevýrazný nástup do stretnutia, bodovo sa družstvá nevedeli výraznejšie rozbehnúť. Prievidza si pomohla 6-bodovou šnúrou a produkciou Jordana, no Botevgrad sa bez výraznejších starostí dokázal držať v zápase. Kvalita síce bola na domácej strane, ale prvú štvrtinu vyhrali hostia 15:14. V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie minúty, Prievidžania sa strelecky trápili a ich herné plány nevychádzali podľa predstáv. Hráči Balkanu si tak udržiavali priaznivý stav. Veci sa postupne otáčali v závere prvého polčasu, v 20. minúte sa domáci Jacskon postaral o prvý úspešný pokus za tri body v zápase, ktorým upravil na 26:28 po tejto fáze duelu.Tretia štvrtina priniesla hernú zmenu k lepšiemu, hlavne z domácej strany. Jackson a Smith otvorili úspešnú prievidzskú útočnú kanonádu, na ktorú bulharský tím nemal adekvátnu odpoveď. Kombináciou pekných momentov sa dostali do psychologickej výhody a najmä bodového trháku. Prievidza začala dominovať, čo sa odrazilo aj na skóre po 30 minútach čistého času – 56:40. Aj v štvrtej štvrtine sa podarilo pokračovať v nastolenom hernom trende, Botevgrad sa už nedokázal zapojiť do boja o víťazstvo, a tak si išiel domáci tím za jednoznačným úspechom. Neustále sa mu darilo navyšovať rozdiel, ktorý môže byť pri konečnom zúčtovaní dôležitý. Prievidza potvrdila rolu papierového favorita, v J-skupine zaznamenala už štvrtú výhru.