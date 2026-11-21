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Prievidza zvíťazila na palubovke Komárna 106:77
Päť trojok dal aj Clifford Javon Davis v drese Handlovej, ktorá zdolala Spišských Rytierov 83:63 a pripísala si štvrtý triumf za sebou.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza zvíťazili na palubovke BC Komárno 106:77 v sobotnom zápase 10. kola Tipos SBL. Na konte tak majú naďalej iba jednu prehru, ktorú utrpeli proti stopercentným Leviciam. Až sedem hráčov Prievidze zaznamenalo dvojciferný počet bodov, pričom s 25 bodmi bol najlepší strelec hostí Jakub Mokráň. Spomedzi domácich sa mu bodovo vyrovnal Arlandus Amiri Keyes, ktorý premenil päť pokusov za tri body.
Päť trojok dal aj Clifford Javon Davis v drese Handlovej, ktorá zdolala Spišských Rytierov 83:63 a pripísala si štvrtý triumf za sebou. Nitra si poradila s bratislavským Interom výsledkom 85:75.
Päť trojok dal aj Clifford Javon Davis v drese Handlovej, ktorá zdolala Spišských Rytierov 83:63 a pripísala si štvrtý triumf za sebou. Nitra si poradila s bratislavským Interom výsledkom 85:75.
Tipos SBL - 10. kolo:
BC Komárno – BC Prievidza 77:106 (37:55)
najviac bodov: Keyes 25 (5 trojok), Verhoeven 19, Dubinski 15 - Mokráň 25, Muhammad 14, Hronský 13, 350 divákov
MBK Baník Handlová – Spišskí Rytieri 83:63 (45:31)
najviac bodov: Napper 23, Robinson 19, Davis 17 (5 trojok) - Kenney 18, Cato 15 (11 doskokov), Richardson 14, 400 divákov
Nitra Blue Wings – Inter Basket 85:75 (56:33)
najviac bodov: Bonner 17, Brown a Kováčik po 14 - Benson 24, Gregor a Golian po 12, 340 divákov
BC Komárno – BC Prievidza 77:106 (37:55)
najviac bodov: Keyes 25 (5 trojok), Verhoeven 19, Dubinski 15 - Mokráň 25, Muhammad 14, Hronský 13, 350 divákov
MBK Baník Handlová – Spišskí Rytieri 83:63 (45:31)
najviac bodov: Napper 23, Robinson 19, Davis 17 (5 trojok) - Kenney 18, Cato 15 (11 doskokov), Richardson 14, 400 divákov
Nitra Blue Wings – Inter Basket 85:75 (56:33)
najviac bodov: Bonner 17, Brown a Kováčik po 14 - Benson 24, Gregor a Golian po 12, 340 divákov