Prievidzu posilnil Alihodžič. Chceme sa zlepšovať, vraví tréner Murray
Alihodžič má bohaté skúsenosti z európskych súťaží, pôsobil v Grécku, Maďarsku, Belgicku, Argentíne či na britských ostrovoch.
Autor TASR
Prievidza 15. októbra (TASR) - Slovenský basketbalový klub BC Prievidza angažoval na podkošový post 36-ročného a 208 cm vysokého Fahra Alihodžiča. Účastník slovenskej Tipos SBL a Európskeho pohára FIBA o tom informoval v stredu na svojom webe.
Alihodžič má bohaté skúsenosti z európskych súťaží, pôsobil v Grécku, Maďarsku, Belgicku, Argentíne či na britských ostrovoch. Skúsený pivot má bosniansky pôvod, ale aj britský pas a v mládežníckych kategóriách a aj medzi mužmi reprezentoval práve Veľkú Britániu. V Glasgowe ho dva roky viedol aj súčasný tréner prievidzského mužstva Gareth Murray, s ktorým v roku 2023 ovládli britskú BBL Trophy.
„Fahro je typický pivot s hrou chrbtom ku košu. Prináša silnú fyzickú prítomnosť pod oboma košmi, čo je pre nás kľúčové, najmä vzhľadom na náročnosť zápasov v Európskom pohári FIBA aj Tipos SBL. Fahro má obrovské skúsenosti z európskych líg a už predtým hral aj pod mojím vedením v pohárovej Európe, takže dobre pozná moju basketbalovú filozofiu. Navyše, v poslednom čase bolo zjavné, ako sa naša hra zmenila, keď nám chýbali obaja centri. Chceme sa neustále posúvať a zlepšovať ako tím. Zranenia nám to však sťažili, a preto sme museli konať a doplniť zostavu, aby sme situáciu vyriešili,“ uviedol pre klubový web tréner Murray.
Alihodžič, ktorý ešte nebude môcť zasiahnuť do stredajšieho zápasu s Keravnosom, v minulej sezóne ako kapitán škótskej Caledonie zaznamenal v priemere 15 minút, 7,7 bodu a 3,6 doskoku na zápas. „Fahro ešte viac posilní našu rotáciu pod košom. Je to tradičný pivot s obrovskými medzinárodnými skúsenosťami vrátane Európskeho pohára FIBA. Nevidíme v ňom len hráča, ale aj mentora pre náš mladý tím, teda niekoho, kto môže ísť príkladom a viesť svojou profesionalitou,“ dodal športový riaditeľ Matthias Haufer.
