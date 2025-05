Prigentová a Krejčí sa stali víťazmi v kajak krose

Vaires-sur-Marne 18. mája (TASR) - Francúzska reprezentantka Camille Prigentová sa stala majsterkou Európy v kajak krose v domácom prostredí vo Vaires-sur-Marne. Druhá finišovala jej krajanka Emma Vuittonová. Bronz získala Češka Olga Samková.



V kategórii mužov si vybojoval zlato Jakub Krejčí z Českej republiky. Striebro získal domáci pretekár Benjamin Renia. Najlepšiu trojicu uzavrel Sam Leaver z Veľkej Británie.



Slovenské reprezentantky Soňa Stanovská s Emanuelou Luknárovou postúpili z časovky do rozjázd, ale do štvrťfinále sa už neprebojovali. Stanovská obsadila vo svojej rozjazde tretie miesto, Luknárová skončila štvrtá. Do vyraďovacích bojov sa z každej rozjazdy kvalifikovali dve najlepšie slalomárky.