Príijmy NBA pre koronavírus klesli o 10 percent

New York 29. októbra (TASR) - Príjmy zámorskej basketbalovej NBA klesli v uplynulej sezóne poznačenej pandémiou koronavírusu o 10 percent na 8,3 miliardy amerických dolárov. Finančný report po zdieľaných správach od jednotlivých klubov zverejnila ESPN.



Podľa analýz len na vstupnom prišla profiliga o 800 miliónov USD, ďalších 400 miliónov stratila na predaji reklamných výrobkov a sponzoringu. Na číslach sa negatívne odrazilo aj ukončenie dlhodobej spolupráca s Čínou, generálny manažér Houstonu Rockets Daryl Morey tento "negatívny dopad" vyčíslil na 200 miliónov USD.



Straty by boli ešte oveľa horšie, ak by sa NBA nedohrala v Orlande v tzv. bubline. Liga by tak mohla prísť ešte o 1,5 miliardy dolárov, pričom náklady na floridský "exil" predstavovali 190 miliónov dolárov.



Kluby NBA chcú novú sezónu 2020/2021 začať 22. decembra, v základnej časti by sa hralo po 72 zápasov, nasledovalo by riadne play off a všetko by sa stihlo do OH v Tokiu. Ak by sa ale hralo opäť bez divákov, kluby by prišli o 40 percent financií a straty by atakovali hranicu štyri miliardy dolárov. Informovala agentúra AFP.