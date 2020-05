Primátor Kenney ponúkol vedeniu ligy, aby dohralo súťaž v Edmotone

Edmonton 25. mája (TASR) - Premiér kanadskej provincie Alberta Jason Kenney predostrel vedeniu NHL ponuku, aby sa súťaž dohrala v Edmontone. Podľa Kenneya je Edmonton najbezpečnejším miestom v Severnej Amerike.



"Pandémia koronavírusu nezasiahla našu oblasť tak výrazne a teraz máme takmer najnižšiu mieru výskytu nákazy v Severnej Amerike. V Edmontone je jedna z najlepších arén v NHL a v blízkosti je aj hotel, v ktorom sa môžu všetci ubytovať. Play off NHL v Edmontone by pre našu provinciu bola veľká udalosť. Pandémia sa postupne končí, naliehavo potrebujeme obnoviť náš cestovný ruch. Nebol by na to lepší dôvod, ako usporiadať boje o Stanleyho pohár v Alberte," uviedol Kenney podľa kanadského portálu canoe.com.