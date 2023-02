Primátor Banskej Bystrice chce hľadať spravodlivé podmienky na hokej

Banská Bystrica 7. februára (TASR) - Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko chce v najbližšej dobe zvolať stretnutie s mestskými poslancami a zástupcami mládežníckeho hokejového klubu. Spoločne majú hľadať riešenie pre spravodlivé nastavenie podmienok pre dlhodobý a udržateľný spôsob fungovania hokeja. Uviedol to v reakcii na utorkový protest občianskeho združenia Barani – Hokejová škola Michala Handzuša. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Dominika Adamovičová.



Podľa stanoviska mesta nebolo pri schvaľovaní mestského rozpočtu v decembri minulého roka možné zabezpečiť na fungovanie zimného štadióna viac ako vtedy schválených 750.000 eur, a teda pokryť financovanie všetkých jeho prevádzkových potrieb. Poukázalo aj na fakt, že všetky ostatné športové kluby na území mesta sa na prevádzke využívaných športovísk podieľajú.



"S ohľadom na spravodlivý prístup k činnosti všetkých športových klubov sme požiadali Michala Handzuša, aby zvážil možnosti finančne sa podieľať aspoň sčasti na prevádzke zimného štadióna. Vzniká totiž situácia, že rodič plavca sa podieľa na úhrade nákladov plavárne pre svoje dieťa vo forme poplatkov za prenájom dráhy, a zároveň prostredníctvom svojich daní v plnej miere financuje iné športovisko, v tomto prípade zimný štadión, ktoré jeho dieťa nevyužíva," skonštatoval Nosko.



Primátor deklaroval, že podporu mladých športovcov považuje za dôležitú. Aj preto sa podľa svojich slov v nedeľu (5. 2.) stretol s rodičmi mladých hokejistov, kde diskutovali o súčasnej situácii a Handzuša pozval aj na utorkové rokovanie mestského zastupiteľstva. Mrzí ho, že slušný a konštruktívny dialóg o budúcnosti mládežníckeho hokeja vystriedal protest pred mestským úradom, do ktorého boli podľa neho nevhodne zatiahnuté i deti.



Samospráva odmieta, že by požadovala, aby sa ktokoľvek iný ako mesto podieľal na financovaní rekonštrukcie hokejového štadióna. Otázka financovania iných subjektov sa týka podľa stanoviska výlučne jeho bežnej prevádzky. Mesto poukázalo aj na minulotýždňovú dohodu s profesionálnym hokejovým klubom, ktorý sa bude prvýkrát podieľať na financovaní prevádzky zimného štadióna vo výške 150.000 eur, čo mestu vytvára lepšie podmienky na dohodu aj so samotným mládežníckym klubom.



Ako dodalo mesto, už vlani upozorňovalo na to, že vládne opatrenia sú pre samosprávy likvidačné a väčšina z nich musí pristúpiť k nepopulárnym opatreniam, ako sú zvyšovanie daní a poplatkov, stopnutie dotácií či redukovanie služieb.



Predseda klubu Barani Michal Handzuš v utorok vyhlásil, že mládežnícky hokej v Banskej Bystrici je pre zmeny v spôsobe financovania mestského zimného štadióna v kritickej situácii. Pripomenul, že samospráva ich žiada financovať prevádzku zimného štadióna sumou 160.000 eur ročne. Dodal, že tento rok však vyčlenila Banská Bystrica na prevádzku zimného štadióna 1.300.000 eur. Podľa jeho slov je to historicky najvyššia suma v meste. Problémom podľa neho je, že ani za takúto sumu nedokáže zabezpečiť, aby mohli deti na zimnom štadióne trénovať.