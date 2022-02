Primátor Spišskej N.Vsi vyjadril obavy z presunu turnaja I. divízie MS

Spišská Nová Ves 11. februára (TASR) - Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik vyjadril obavy, že mesto príde o možnosť organizovať hokejový turnaj I. divízie MS hráčov do 18 rokov.



"Sme znepokojení informáciami o zákulisných hrách a možnom presune šampionátu na západ Slovenska," citovala TASR Bečarikove vyjadrenie z oficiálnej tlačovej správy mesta.



Slovenský reprezentačný tím sa na domácom turnaji pokúsi o návrat do elitnej kategórie. Primátora Spišskej Novej Vsi znepokojili zákulisné informácie, že by sa turnaj mohol presunúť do Piešťan alebo Bratislavy. Stalo sa tak krátko po návšteve prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana na Spiši. "SZĽH dal nášmu mestu a hokejovým nadšencom zo Spiša v roku 2020 prísľub, že sa MS B-kategórie hráčov do 18 rokov uskutočnia v našom meste. Tie sa pre pandémiu presunuli na rok 2021 a neskôr až na rok 2022. Naše mesto investovalo do zimného štadióna 400-tisíc eur a otvorilo športovcom a verejnosti malú ľadovú plochu so zázemím," uviedol Bečarik.



TASR pripomína, že Spišská Nová Ves bola v roku 2017 (spoločne s Popradom) dejisko MS A-kategórie hráčov do 18 rokov. V minulosti sa v ňom konali aj iné športové podujatia medzinárodného významu, vrátane Svetovej zimnej univerziády. "Naše mesto bolo pri organizovaní športových podujatí najvyššej úrovne vždy vysoko hodnotené, boli sme miestom diania zimnej univerziády, majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov a významných podujatí v hokeji alebo šortreku. Spišská Nová Ves je známa svojou hokejovou školou. Chceme ponúknuť našim fanúšikom a hokejovej mládeži kvalitné športové podujatie, ktoré bude pre nich motiváciou v športe,“ uviedol primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik, ktorý chce od vedenia SZĽH potvrdenie pôvodného sľubu organizovať turnaj na Spiši. "Oprávnene sa pýtame, prečo nemáme definitívne potvrdené, že sa majstrovstvá uskutočnia v našom meste? Nechceme a nebudeme sa podieľať na zákulisných hrách, keď sme prísľub majstrovstiev dostali už pred tromi rokmi. Veríme, že prezident hokejového zväzu splní svoje záväzky voči Spišiakom, lebo v prípade iného rozhodnutia by mohol vzniknúť nebezpečný precedens a nedôvera voči SZĽH," uviedol Bečarik.



Na organizácii turnaja B-kategórie MS"18" je pripravený participovať aj miestny klub HK Spišská Nová Ves. "Okrem prvotriednych podmienok ponúkame aj najlepších fanúšikov na Slovensku, ktorí sa tri roky tešia na hokejový sviatok na Spiši. Náš klub je ochotný vzdať sa domácej pôdy v prípade účasti klubu v semifinále," povedal generálny manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč.