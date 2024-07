Princ William podporí vo štvrťfinále Anglicko z tribúny

Düsseldorf 5. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka budú mať v sobotu vo štvrťfinále ME "kráľovskú" podporu priamo na tribúne štadióna v Düsseldorfe. Osobnú účasť na zápase proti Švajčiarsku (18.00 h) potvrdil britský princ William, ktorý pôsobí aj ako prezident anglickej Futbalovej asociácie (FA).



William, princ z Walesu, už navštívil aj súboj Anglicka s Dánskom (1:1) v základnej skupine prebiehajúceho šampionátu vo Frankfurte. Zverenci Garetha Southgatea zatiaľ na ME herne sklamali. V skupine okrem remízy s Dánskom zdolali Srbsko 1:0 a remizovali so Slovinskom 0:0, v osemfinále ich potom sekundy delili od prehry a vyradenia v súboji so Slovenskom. Drámu napokon zvládli v predĺžení 2:1 a postúpili medzi najlepšiu osmičku. Informovala agentúra DPA.