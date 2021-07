Princ William podporil anglický tím: Celá krajina stojí za vami

Londýn 11. júla (TASR) - Britský princ William pred nedeľňajším finále futbalových ME medzi Anglickom a Talianskom v londýnskom Wembley podporil tím trénera Garetha Southgatea. "Celá krajina stojí za vami," odkázal anglickým reprezentantom.



"Naozaj nemôžem uveriť, že sa to stane. Je to vzrušujúce! Želám vám veľa šťastia," uviedol pred vyvrcholením šampionátu 39-ročný princ William, ktorý zastáva aj funkciu prezidenta anglickej Futbalovej asociácie (FA). Už pred ním verejne podporili národný tím aj britská kráľovná Alžbeta II. a premiér Boris Johnson, pripomenula agentúra DPA.