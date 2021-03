Priorita Laportu je udržanie Messiho, Koeman má jeho dôveru

Barcelona 17. marca (TASR) - Pre Joana Laportu je absolútna priorita zotrvanie argentínskeho futbalistu Lionela Messiho v FC Barcelona. Staronový prezident španielskeho klubu pri svojom stredajšom oficiálnom nástupe do funkcie zároveň ubezpečil trénera Ronalda Koemana, že má jeho podporu.



Laporta zvíťazil 7. marca vo voľbách nad protikandidátmi Victorom Fontom a Tonim Freixom. Post už zastával v rokoch 2003 až 2010 a počas jeho mandátu Katalánci štyrikrát vyhrali La Ligu a dvakrát získali trofej v Lige majstrov. Momentálne však prežívajú finančne neľahké obdobie a hrozí im odchod najlepšieho strelca v histórii klubu.



Messimu na konci sezóny vyprší kontrakt a špekuluje sa o záujme Paríža St. Germain i Manchestru City o jeho služby. "Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som presvedčil zotrvať najlepšieho hráča v histórii," citovala Laportu agentúra DPA. Argentínčan nastrieľal v tejto sezóne pod vedením Koemana vo všetkých súťažiach 27 gólov.



Barcelona neprehrala v najvyššej španielskej súťaži sedemnásť duelov za sebou a na druhom mieste zaostáva o štyri body za vedúcim Atleticom Madrid. V Copa del Rey sa prebojovala do finále, v ktorom sa 17. apríla stretne s Athleticom Bilbao. V Lige majstrov však vypadla už v osemfinále na štíte PSG. "Ronald, máš našu dôveru. V budúcnosti si chceme zopakovať úspechy v LM, no v tomto ročníku sa sústredíme na La Ligu a pohár," dodal Laporta. Na jeho predstavení sa na Camp Nou osobne zúčastnili Messi aj Koeman.



Staronový prezident plánuje zabezpečiť čo najefektívnejšie finančné fungovanie klubu: "Ekonomická situácia je pre nás priorita. Máme na to pripravenú šokovú terapiu. Nebojíme sa, ak budeme musieť urobiť rozhodnutia v záujme Barcy, urobíme ich."