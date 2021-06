Príprava na EYOF ide podľa plánu, príde až 2500 mladých športovcov

Banská Bystrica (TASR) – Už o zopár týždňov sa začne odpočítavať jeden rok do začiatku XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2022 Banská Bystrica. Organizátorov čakajú viaceré výzvy, musia predovšetkým zvládnuť takmer sedem tisíc účastníkov podujatia z 50 krajín Európy, z toho bude až 2500 športovcov vo veku od 13 do 17 rokov. Súťažiť sa má v jedenástich športoch, konkrétne v atletike, basketbale, bedmintone, cyklistike, džude, hádzanej, plávaní, športovej gymnastike, tenise, triatlone a vo volejbale.



"Keďže množstvo športových podujatí bolo zrušených, tak záujem zo strany komunity športovcov o toto podujatie je pomerne veľký. Očakávame plné kapacity. Nemáme aktuálne žiadny časový sklz v príprave. Festival bude aj zelený, myslíme na životné prostredie. Vo verejných obstarávaniach, ktoré realizujeme, sú podmienky udržateľnosti. Napríklad pri oblečení pre dobrovoľníkov je podmienka, že by malo byť z 80 percent z udržateľných materiálov. Samozrejmosťou bude separácia odpadu, využívanie elektromobilov a hybridných vozidiel. Rokujeme o možnosti vysadiť stromy za každú udelenú medailu na určených priestranstvách," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii výkonný riaditeľ organizačného výboru Peter Hamaj.



EYOF 2022 otvorí v Banskej Bystrici prezidentka republiky Zuzana Čaputová, ktorá prevzala nad týmto podujatím záštitu. Otvárací ceremoniál sa uskutoční 24. júla 2022 na priestranstve pri pamätníku Slovenského národného povstania. "Všetky investičné akcie do športovej infraštruktúry pokračujú podľa stanoveného harmonogramu. Všetky procesy sú nastavené tak, aby sme EYOF zvládli usporiadať. Rekonštrukcia zimného štadióna by mal byť ukončená tento rok v októbri, finišuje rekonštrukcia národného atletického štadióna na Štiavničkách, revitalizačný proces plavárne aktuálne tiež už prebieha a za 90 dní má byť ukončený. Sme presvedčení, že na všetkých športoviskách stihneme spraviť aj testovacie podujatia. Preukázali sme dostatočnú finančnú transparentnosť a komunikujeme s predstaviteľmi vlády SR a štátu o jednotlivých segmentoch, ktoré si ešte vyžadujú väčšie finančné položky,“ prezradil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Práve v meste pod Urpínom sa bude konať drvivá väčšina plánovaných športových disciplín, s niektorými vypomôžu aj mestá Zvolen a Detva a obce Slovenská Ľupča a Badín. Veľkou výzvou pre organizátorov bude vyriešenie otázky ubytovania takmer 7000 akreditovaných športovcov, členov realizačných tímov, médií a hostí. Pre športovcov budú pripravené izby na banskobystrických internátoch. Momentálne sa rokuje s Vládou SR o vyčlenení sumy 700-tisíc eur na vymaľovanie a ďalšie drobné rekonštrukcie internátnych izieb. "Oslovil som premiéra Eduarda Hegera so žiadosťou o uvoľnenie finančných prostriedkov pre Univerzitu Mateja Bela. Ide najmä o vymaľovanie internátov a ďalšia práce, pretože tieto priestory musia spĺňať kategóriu tri hviezdičky pre ubytovanie. Chceme, aby všetci účastníci odchádzali zo Slovenska spokojní, odprezentovali sa pohostinnosťou i zaujímavým sprievodným programom," dodal Ján Nosko.



Pandémia koronavírusu pripravila pre organizačný výbor ďalšie výzvy. Aktuálne ešte nikto netuší, ako bude vyzerať situácia o rok a aké budú epidemiologické opatrenia. Organizátori sa pripravujú aj na bublinový systém, ktorý si už vyskúšali viaceré športové podujatia a vo veľkom ho otestujú aj na olympijských hrách v Tokiu. "Budeme prvé letné športové podujatie takéhoto rozsahu v Európe po pandémii. Diskutujeme, ako pripraviť podujatie, aby spĺňalo všetky hygienické a bezpečnostné kritériá. Sú to zložité a náročné témy, žiadne manuály k nim neexistujú a všetci čakáme, ako dopadnú olympijské hry v Tokiu. Po ich skončení mnohé veci prenesieme na Slovensko," ozrejmil určité pandemické nastavenia generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba, pričom verí, že podujatie sa uskutoční bez testovania na koronavírus s maximálnym komfortom pre mladých športovcov a ich realizačné tímy: "Eyof 2022 nám má priniesť prestíž, že Slovensko má dobrých a schopným organizátorov. Otvorí nám to dvere do budúcna, že dokážeme usporiadať i multišportové podujatia. Je to i motivácia pre mladých športovcov, aby sa nominovali do národného tímu, ukázali dobré výsledky, potešili svojich priaznivcov. Je to príležitosť pre nich ukázať sa a motivovať sa do budúcnosti, aby mohli reprezentovať krajinu aj v dospelom veku."