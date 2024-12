Príprava Volka ide v JAR podľa plánu: Verím, že ostaneme zdraví

Pretoria 3. decembra (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko sa už naplno pripravuje na novú atletickú sezónu. Po úvodných tréningoch vo Vysokých Tatrách sa spolu so svojím tímom z klubu Naša Atletika presunul do Juhoafrickej republiky. Volko má v pláne štartovať na všetkých troch vrcholoch nadchádzajúcej sezóny. Účasť na marcových halových ME v Apeldoorne má už zásluhou splneného limitu istú, myslí však aj na halové MS v čínskom Nan-ťingu. Môže sa na nich predstaviť, ak zabehne na šesťdesiatke 6,55 s prípadne aj na základe pozície v tabuľkách.



Volko si rovnako ako pred rokom rozložil tréningový kemp v priestoroch North-West University v Potchefstroome. Spoločnosť mu robí aj mladý šprintér Filip Federič a ďalší poprední slovenskí reprezentanti. "S priebehom sústredenia som zatiaľ spokojný. Všetko, čo sme si naplánovali, sme dokázali aj odtrénovať v skvelých podmienkach. Či už sa to týka infraštruktúry, alebo počasia. Po zdravotnej stránke som takisto v poriadku a cítim sa dobre. Už sa teším na ďalšie týždne. Verím, že všetko pôjde podľa plánu a hlavne ostaneme zdraví," uviedol Volko podľa Top athletics.



Trojnásobný medailista z halových šampionátov má prvý ostrý štart na programe 25. januára. V kazašskej Astane ho čaká míting zlatej kategórie.