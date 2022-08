Prípravný zápas medzi Juventusom a Atleticom v Tel Avive zrušili

Tel Aviv 6. augusta (TASR) - Prípravný futbalový zápas medzi Juventusom Turín a Atleticom Madrid, ktorý sa mal hrať v nedeľu v Tel Avive, sa neuskutoční. Taliansky klub sa v sobotu rozhodol necestovať do Izraela z bezpečnostných dôvodov.



Izraelská armáda začala v piatok operáciu proti islamistickým organizáciám v pásme Gazy, pri ktorej zabila vojenského vodcu teroristickej organizácie Islamský džihád. Vojenské organizácie z pásma Gazy v reakcii na to vypálili na Izrael do sobotňajšieho rána viac ako 160 rakiet.



Nedeľňajší zápas mal byť pre turínsky aj madridský tím posledným v prípravnom období pred štartom tejto sezóny. Juventus má zatiaľ na konte jednu výhru, jednu remízu a jednu prehru, pričom Atletico vyhralo všetky tri zápasy.