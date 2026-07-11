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Prípravný zápas v Nemecku nedohrali po rasistických urážkach fanúšikov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Manu hlasno protestoval proti urážkam a na štadión vo Finsterwalde dorazila polícia, ktorá identifikovala a vyviedla dvoch fanúšikov súpera.

Autor TASR
Finsterwalde 11. júla (TASR) - Prípravný zápas medzi nováčikom druhej najvyššej nemeckej futbalovej súťaže Energie Cottbus a štvrtoligistom Halle sa nedohral pre rasistické poznámky z publika. Hráč Cottbusu King Manu sa stal terčom opičích zvukov a slovných narážok.

Manu hlasno protestoval proti urážkam a na štadión vo Finsterwalde dorazila polícia, ktorá identifikovala a vyviedla dvoch fanúšikov súpera. Organizátori sa rozhodli zápas pred trojtisícovou kulisou nedohrať z bezpečnostných dôvodov.

„Dnešný prípravný duel sa nedohral po rasistickom incidente, do ktorého bol zapojený hráč Energie Cottbus. V ani jednom z týchto klubov nie je miesto pre rasizmus či diskrimináciu. Ani na ihrisku, ani na tribúnach,“ citovala spoločné vyhlásenie oboch klubov agentúra DPA.
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