Prípravu zápasu NBA medzi Orlandom a New Orleans zrušil hurikán Milton

Tampa 10. októbra (TASR) - Piatkový prípravný zápas basketbalovej NBA v Orlande medzi domácimi Magic a New Orleans Pelicans sa neodohrá v dôsledku hurikánu Milton, ktorý pustoší Floridu. Pre obavy z búrky vedenie ligy presunulo na 16. októbra aj štvrtkovú predsezónnu konfrontáciu medzi Miami Heat a Atlantou Hawks.



Duel v Orlande zrušili ešte predtým, než hurikán Milton zasiahol štát. Magic hrali v stredu večer v San Antoniu a vo štvrtok sa mali vrátiť na Floridu. V súčasnosti to však nie je možné, keďže pre búrku uzatvorili letiská v Orlande i Tampe. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa hráči budú môcť vrátiť domov.



"Vždy sú tu veci, ktoré sú dôležitejšie než basketbal. Musíme sa na to pozerať z nadhľadu. Sú tu rodiny, ktoré si teraz prechádzajú ťažkým obdobím, musíme na to myslieť a uvedomovať si to," uviedol Jamahl Mosley, tréner Orlanda.



Hurikán Milton už poškodil strešné panely na štadióne bejzbalového tímu Tampa Bay Rays. Zatiaľ nie je jasné, či došlo k škodám aj vo vnútri športoviska. Na mieste sa v tom čase nachádzalo niekoľko ľudí z klubového personálu, avšak nikto sa nezranil. Správu priniesla agentúra AP.



Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) vo štvrtok (SELČ) informovalo, že hurikán Milton udrel na pevninu v oblasti Siesta Key južne od mesta Sarasota na západnom pobreží štátu Florida. Predtým NHC vo svojom bulletine oznámil, že pri pobreží Floridy namerali vietor s rýchlosťou 195 km/h. Hurikánu Milton priradili tretiu kategóriu z celkovo piatich.



Miestne záchranné zložky vyzvali obyvateľov, aby zostali v úkrytoch a boli ostražití. Pripomenuli, že nebezpečenstvo pretrvá aj vo štvrtok, keď sa hurikán bude presúvať cez štát. Neočakáva sa, že by pri svojom postupe nad iné oblasti Floridy zoslabol.