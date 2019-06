NAŽIVO: Hokejový agent Marcel Sakáč ml. v TABLET.TV

Sledujete naživo.

Bratislava 19. júna (TABLET.TV) - Dnes prijal naše pozvanie do televízneho štúdia TABLET.TV hokejový agent Marcel Sakáč ml.



So synom legendárneho brankára sa porozprávame o profesii, ktorej sa venuje už viac ako 15 rokov, jej nástrahách, zaujímavostiach i peniazoch, ktoré sa v nej točia, no neobídeme ani tohtoročný draft NHL, ktorý je na programe už tento víkend. Taktiež prehodíme pár slov o jeho hráčskej kariére, slávnom otcovi či o bratislavskom Slovane, ktorého je odchovancom.