Pripravujú návrh na zavedenie 3x3 hokeja do programu ZOH 2030

Zürich 5. novembra (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) pripravuje návrh na zavedenie 3x3 hokeja do programu ZOH 2030 vo francúzskych Alpách. Do januára 2025 ho musí predložiť Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV), ktorý by mal o ňom rozhodnúť do konca budúceho roka.



Na OH 2020 v Tokiu pribudol do programu olympijských hier 3x3 basketbal. O medaily v tomto športe sa bojovalo aj na OH 2024 v Paríži, ďalšie cenné kovy rozdajú na OH 2028 v Los Angeles. Informovala o tom agentúra AP.